Karabük Belediyesi Personel A.Ş'den Yüzde 25 Zam - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük Belediyesi Personel A.Ş'den Yüzde 25 Zam

Karabük Belediyesi Personel A.Ş\'den Yüzde 25 Zam

Karabük Belediyesi Personel A.Ş, personelin günlük yevmiyelerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. En düşük maaş 32 bin TL'nin üzerine çıktı ve zamlı maaş farkları 15 Kasım'da ödenecek.

02.11.2024 18:30  Güncelleme: 18:31
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Karabük Belediyesi Personel A.Ş tarafından personelin günlük yevmilerine yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Karabük Belediyesi Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Samet Sarıtaş, yaptığı açıklamada, Karabük Belediyesi Personel A.Ş ile malum sendika arasında devam etmekte olan iş yeri Toplu İş Sözleşme sürecinin 14 Ekim 2024 tarihi itibari ile ilgili yasa gereği belirtilen sürede tamamlanamadığından dolayı sendika yetkisinin iş yerinde düştüğünü belirtti.

Gelinen noktada Karabük Belediyesi Personel A.Ş. yönetim kurulu olarak personelin günlük yevmiyelerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını ve bu zamla birlikte en düşük personel maaşının 32 bin TL'nin üzerine çıktığını ifade eden Sarıtaş, "Ayrıca 01.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam oranı uygulanacaktır. Bununla birlikte geçen süre içerisindeki zamlı maaş farkları, öğrenim yardımları ve kasım ayı içerisinde ödenecek olan 15 ikramiye olmak üzere tüm alacakları hesaplarına 15 Kasım tarihinde yatacaktır. Tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Bu süreçte hiçbir çalışan arkadaşımızın en ufak bir şekilde hak kaybının olmayacağı hususunda görüşlerini her platformda dile getirerek desteklerini hiçbir şekilde esirgemeyen, 'mesai arkadaşlarımızın huzuru bizim huzurumuz, mutluluğu bizim mutluluğumuzdur' diyen ayrıca; göreve geldiği ilk günden bu yana emek ve alın terinin kutsiyetine olan inancı, yürütmüş olduğu çalışmalarla 'şehri imar gönülleri ihya' düsturuyla yola çıkan, verdiği sözü göreve gelir gelmez tutarak bizlere gösteren Karabük Belediye Başkanımız Özkan Çetinkaya Bey'e Personel A.Ş. olarak; çalışanlarımız, aileleri ve çocukları adına teşekkür eder şükranlarımızı sunarız" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karabük Belediyesi Personel A.Ş'den Yüzde 25 Zam - Son Dakika

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