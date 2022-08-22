Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası Ödülü'ne KARÇEL layık görüldü - Son Dakika
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Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası Ödülü'ne KARÇEL layık görüldü

22.08.2022 12:35
Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası Ödülü'ne KARÇEL layık görüldü

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) bağlı KARÇEL, Türkiye Lider Marka Ödülleri çerçevesinde Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) bağlı KARÇEL, Türkiye Lider Marka Ödülleri çerçevesinde Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Yeni nesil iş ve ekonomi dergisi Strong Bosses tarafından Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Lider Marka Ödülleri töreni düzenlendi. 'Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası Ödülü' kategorisinde KARÇEL A.Ş., jüride yer alan profesör ve akademisyenler tarafından verilen 9,75 puan ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirket Müdürü Uygar Sezişer, törende yaptığı konuşmada güçlü ve istikrarlı yönetim anlayışı ile 2021 yılında üretim rekoru kırdıklarını söyledi.

Sezişer, Türkiye geneli çelik sektöründe 23 bin 156 ihracatçı firma arasından ihracatta 148'inci sırada yer alan ve Türkiye'de ilklerin firması olarak portföyünde bulundurduğu Nükleer Enerji alanında NET-IC ve AISC sertifikalar ile adından başarıyla söz ettiren KARÇEL'in, yurtiçi ve yurtdışı projeleriyle birlikte küresel çaptaki gelişmeleri takip ederek üretim ve ihracat çalışmalarına güçlü ve dinamik bir şekilde devam ettirdiğini aktardı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Karabük, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın Çelik Yapı Çözümleri Markası Ödülü'ne KARÇEL layık görüldü - Son Dakika

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