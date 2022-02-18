Üye Girişi
Karabük firmalarından 747 milyon dolarlık rekor ihracat - Son Dakika

Karabük firmalarından 747 milyon dolarlık rekor ihracat

18.02.2022 13:07
Karabük firmalarından 747 milyon dolarlık rekor ihracat

Karabük İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İsrafil Yıldız, Karabük firmalarının 2021 yılında 747 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bu alanda rekor kırdığını bildirdi.

Karabük İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İsrafil Yıldız, Karabük firmalarının 2021 yılında 747 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bu alanda rekor kırdığını bildirdi.

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünü ziyaret ederek 2021 yılında yapılan çalışmalarla hakkında bilgiler aldı. İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İsrafil Yıldız, il genelinde 32 akaryakıt istasyonunda 596 adet sayacın, 30 LPG istasyonunda da 109 sayacın bulunduğunu ifade ederek, 2021 Yılında Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamında bin 560 denetim gerçekleştirdiklerini, bu denetim sonucunda 36 Bin 650 TL idari para cezasının uygulandığını kaydetti.

Yıldız, Sanayi siciline kayıtlı firma sayısının 437 olduğunu belirterek 2021 yılında sanayi siciline kayıt için 45 firmanın müracaat ettiğini, bu firmalardan 40'ının sanayi siciline kayıt edildiğini, denetimler kapsamında uygunsuzluk tespit edilen 5 firmaya 10 Bin 380 TL idari para cezasının uygulandığını söyledi.

Sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı hakkında da bilgi veren Yıldız, 109 firmanın gıda içecek ürünleri imalatında, 95 firmanın ağaç ve mobilya sektöründe, 37 firmanın madencilik ve tas ocağı sektöründe, 44 firmanın ana metal sanayii sektöründe, 20 firmanın kauçuk ve plastik ürünlerinin imalatında, 17 firmanın fabrikasyon metal ürünleri sektöründe, 20 firmanın tekstil ve giyim ürünleri imalatında, 17 firmanın kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması sektöründe, 19 firmanın makine ekipman ve römork imalatında, 59 firmanın ise diğer elektrik kimya maden geri kazanım sektöründe yer aldığını ifade etti.

Sanayi siciline kayıtlı 437 firmada 2021 yılı itibariyle 14 bin 855 kişinin istihdam edildiğini, toplam 6 adet küçük sanayi sitesinde ise 2 bin 084 kişinin çalıştığını söyleyen Yıldız, Karabük Organize Sanayi Bölgesinde genişleme alanı ile birlikte toplam 53 parselin 51'inin firmalara tahsis edildiğini ve 30 firmada bin 796 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Kentin dış ticaret verilerine de değinen Yıldız, Karabük firmalarının 2021 yılında 747 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bu alanda rekor kırıldığını aktardı.

Yapılan çalışmalar ve verdiği bilgiler için İl Müdürü İsrafil Yıldız'a teşekkür eden Vali Fuat Gürel kurum çalışanlarına başarılar diledi. - KARABÜK

YORUMLAR
500

Akaryakıt, İhracat, Karabük, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük firmalarından 747 milyon dolarlık rekor ihracat - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:55 Tarkan, "Geççek"i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın radyocu Mehmet Gezegen'e söyledikleri
12:47 Bombalı saldırılarda 50 kişiyi öldürmüşlerdi! Hakim acımadı: Aynı davada 38 idam kararı
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
12:19 Sopayla saldırdı yetmedi, kafasına falçata sapladı! O anlar kameralara anbean yansıdı
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:16:26. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük firmalarından 747 milyon dolarlık rekor ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement