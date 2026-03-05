Karabük Lojistik Merkezi Projesi Takipte - Son Dakika
Karabük Lojistik Merkezi Projesi Takipte

Karabük Lojistik Merkezi Projesi Takipte
05.03.2026 17:06
AK Parti milletvekilleri, Karabük Lojistik Merkezi Projesi'nin gelişimini yakından izliyor.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük'te hayata geçirilmesi planlanan Karabük Lojistik Merkezi Projesini yakından takip ediyor. Şehrin sanayi, ticaret ve ulaştırma altyapısını güçlendirmesi hedeflenen proje, 6 Mart 2026'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısında görüşülecek.

Toplantıda, BAKKA tarafından hazırlanan fizibilite raporu ele alınacak. Projenin teknik boyutları, ekonomik etkileri, ulaştırma bağlantıları ve sanayiye sağlayacağı katkılar detaylı şekilde değerlendirilecek.

"İlimizin yatırım cazibesi artacak"

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, lojistik merkezin Karabük'e kazandırılması amacıyla Milletvekili Ali Keskinkılıç ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile birlikte Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Şahin, projenin Karabük'ün sanayi ve ticaret potansiyelini daha ileriye taşıyacak stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, Bakan Uraloğlu'nun projeye ilişkin müjdeyi bizzat verdiğini ifade etti.

Bakanlık bürokratlarıyla birlikte projenin her aşamasını yakından takip ettiklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Karabük Lojistik Merkezi Projesi, şehrimizin üretim gücünü, sanayi altyapısını ve ulaştırma kabiliyetlerini bir bütün olarak ele alan son derece önemli bir projedir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımız tarafından hazırlanan fizibilite raporu, projenin teknik altyapısını ve ekonomik katkılarını kapsamlı biçimde ortaya koymuştur. Bu merkez sayesinde Karabük'te üretilen sanayi ürünlerinin pazarlara daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaşması sağlanacak, böylece ilimizin yatırım cazibesi önemli ölçüde artacaktır."

"Karabük bölgenin lojistik üssü olacak"

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise projenin Karabük'ün bölgesel konumunu güçlendireceğini ve şehir ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Keskinkılıç, "Karabük Lojistik Merkezi yalnızca ulaştırma ve taşımacılık açısından değil, aynı zamanda ilimizin ekonomik gelişimi ve istihdamı açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu proje sayesinde Karabük, Batı Karadeniz Bölgesi'nde lojistik anlamda daha güçlü ve söz sahibi bir konuma yükselecektir. Üretimin, ticaretin ve yatırım hareketliliğinin artmasıyla birlikte şehrimizde yeni istihdam alanları oluşacaktır." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, projeye verdiği destek dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bakanlık bürokratlarına teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

AK Parti, Ekonomi, Karabük, Ulaşım

Son Dakika Ekonomi Karabük Lojistik Merkezi Projesi Takipte - Son Dakika

SON DAKİKA: Karabük Lojistik Merkezi Projesi Takipte - Son Dakika
