Karabük'te Kayıtlı Araç Sayısı 86 Bin 706
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te Kayıtlı Araç Sayısı 86 Bin 706

18.04.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre Karabük'te Mart 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 86 bin 706 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te 2026 yılı Şubat ayında 86 bin 262 olan kayıtlı araç sayısı Mart ayı itibariyle motorlu kara taşıtı sayısı 86 bin 706 oldu.

TÜİK'in 2026 yılı Mart ayına ilişkin açıkladığı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 159 bin 931 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te dönem sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 86 bin 706 olarak kayıtlara geçti. Komşu illerden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 210 bin 982, Bartın'da ise 70 bin 206 oldu.

TÜİK verilerine göre Karabük'teki taşıtların 48 bin 850'sini otomobil, 10 bin 672'sini kamyonet, 3 bin 441'ini kamyon, 14 bin 262'sini motosiklet, bin 623'ünü minibüs, 605'ini otobüs, 6 bin 881'ini traktör ve 372'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Türkiye, Ekonomi, Karabük, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti
“Kocamla birliktesin“ deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı "Kocamla birliktesin" deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım Dünyanın en pahalısını getirdi Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 14:51:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.