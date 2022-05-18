Karabük'te Nisan ayında 315 konut satıldı - Son Dakika
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Karabük'te Nisan ayında 315 konut satıldı

18.05.2022 16:26
Karabük'te Nisan ayında 315 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı konut satış istatistiklerine göre Karabük'te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 315 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı konut satış istatistiklerine göre Karabük'te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 315 oldu.

TÜİK, Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Karabük'te Nisan ayında 315 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 22 oranında artışın yaşandığı Karabük'te Nisan ayında satılan 315 konuttan 59'u ilk satış, 256'sı ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise Karabük'te 52'si ilk satış, 206'sı ise ikinci el satış olmak üzere toplam 258 konut satışı yapılmıştı. - KARABÜK

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ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin aksine azaldı ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin aksine azaldı Çin'de Konut Fiyatları Nisan Ayında Gevşemeye Devam Ediyor Çin'de Konut Fiyatları Nisan Ayında Gevşemeye Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Karabük, konut, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karabük'te Nisan ayında 315 konut satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te Nisan ayında 315 konut satıldı - Son Dakika
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