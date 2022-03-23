Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 471'e yükseldi - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılı şubat ayı sonu itibariyle Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı son 3 ayda 42 artarak 68 bin 471'e yükseldiği bildirildi.

TÜİK verilerine göre Karabük'te son 3 ayda otomobil, otobüs, kamyon ve minibüs sayıları gerilerken, aynı süre zarfından ise motosiklet ve traktör sayısında ise artış yaşandı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de 2022 yılı Şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığının ve toplam kayıtlı aracın 25 milyon 385 bin 84 adet olduğu belirtildi.

Karabük'te 2022 yılı Şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı 68 bin 471 araçtan, 41 bin 896'sı otomobil, bin 633'ü minibüs, 554'ü otobüs, 9 bin 836'sı kamyonet, 3 bin 94'ü kamyon, 5 bin 031'i motosiklet, 6 bin 153'ü traktör, 274'ü de özel amaçlı araç olduğu ifade edildi.

Verilere göre, Şubat ayı sonu itibariyle Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 99 bin 406'sı otomobil olmak üzere 163 bin 339 olurken, Bartın'da ise 30 bin 750'si otomobil olmak üzere 54 bin 429'a ulaştı. - KARABÜK