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Karabük TSO yeni binası 8 ayda tamamlandı - Son Dakika

Karabük TSO yeni binası 8 ayda tamamlandı

08.12.2021 14:04
Karabük TSO yeni binası 8 ayda tamamlandı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın kent merkezine yapılan yeni hizmet binasının inşaatı tamamlandı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın kent merkezine yapılan yeni hizmet binasının inşaatı tamamlandı.

Kemal Güneş Caddesinde bulunan eski Karabük Belediye binasının olduğu yeri satın alan Karabük TSO, uzun yıllar sonra modern yeni hizmet binasının yapımı için kolları sıvadı. Şubat ayında yapılan ihaleyi kazanan Çebioğlu Yapı tarafından inşaat çalışmaları başlanan TSO hizmet binası 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

8 ay gibi kısa bir sürede modern yeni hizmet binasının inşaatını tamamladıklarını söyleyen Çebioğlu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, çevre düzenlemesi ve iskanı alınarak ay sonunda binanın teslimatını yapacaklarını söyledi.

Çebi, "Zeminde 3 kat otopark olmak üzere 9 kattan oluşan yeni hizmet binasını sözleşmede 18 ay olmasına rağmen 8 ay gibi bir sürede Karabük'e yakışır bir bina oldu. Yaklaşık 16 milyon TL'ye yapılan bina üst sınıf birinci kalitede dizayn edildi. Bugünkü şartlarında 30 milyon TL'den aşağıya yapma şansımız yoktu. İhaleden sonra hızlı bir şekilde bağlantılarını yaptığımızdan 16 milyon gibi bir rakama tamamlandı. Bu da TSO için artı bir iş oldu. Binanın alt girişindeki dükkanlar belediyeye ait. Çevre düzenlemesi ve bu ay iskanını alıp teslimatını yapacağız. İnşallah 2022 yılında Karabük TSO yeni binasında hizmet vermeye başlayacak" dedi. - KARABÜK

Karabük TSO yeni binası 8 ayda tamamlandı
Karabük TSO yeni binası 8 ayda tamamlandı

Türk Lirası, Ticaret, Karabük, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük TSO yeni binası 8 ayda tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Karabük TSO yeni binası 8 ayda tamamlandı - Son Dakika
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