Karabük\'ün Yenice ilçesinde belediye işçilerine yüzde 90 zam yapıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 90 zam yapıldı.

Yenice Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Genel İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Enis Dizdaroğlu, işçi temsilcileri Doğan Karaaslan, Servet Kayaoğlu ve Sadık Ünal'ın katılımıyla atılan imzalarla belediye işçilerinin maaşına yüzde 90 civarında zam yapıldı.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, TİS'in hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "İşçilerimiz alın teriyle elde ettikleri kazançlarını aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar. Şartlar ne olursa olsun kışın ayazında, yazın sıcağında Yenice için emek veren çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını eksiksiz ve zamanında alması bizim en büyük önceliğimizdir. Benim için de en büyük huzur ve mutluluk budur" dedi. - KARABÜK