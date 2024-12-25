Karabük Üniversitesi'nden Yerli Çip Tasarımı - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük Üniversitesi'nden Yerli Çip Tasarımı

Karabük Üniversitesi\'nden Yerli Çip Tasarımı

Küp X takımı, yerli çip tasarımıyla Türkiye'nin teknoloji alanındaki bağımsızlığını artırmayı hedefliyor.

25.12.2024 14:21
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Karabük Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu TEKNOFEST Takımı Küp X, teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak ve Türkiye'nin çip üretimindeki yerini güçlendirmek amacıyla yerli ve milli çip tasarımı üzerinde çalışıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Emre Çoban, Enes Toprak, Ülkü Karayakalı, Yakup Büyükkaya, Medine Çifci ve Elif Sena Dindar'dan oluşan takım, çip tasarımı ve mikroelektronik sistemler üzerine yoğunlaşıyor.

Çiplerin enerji verimliliği, güvenlik altyapısı ve yüksek performans sunması için ileri mühendislik tekniklerini kullanan Küp X takımı, geliştirdikleri yenilikçi tasarımlar ve çalışmalarla geleceğin teknolojilerine öncülük etmeyi hedefliyor.

Ekip, çalışmalarını tamamladıktan sonra tasarladıkları çiplerin üretim süreçlerini de yerli imkanlarla gerçekleştirmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve KÜP X Takımı kaptanı Emre Çoban, TEKNOFEST'te ilk yıl finale kaldıklarını, ikinci yılda ise üçüncülük ödülünü kazandıklarını anlattı.

Çoban, takım olarak kapsamlı araştırmalar yaptıklarını, raporlar ve diğer teknik çalışmalarla yoğun tempo içinde ilerlediklerini belirterek, çiplerin, tüm teknolojik cihazlarda kritik rol oynadığını aktardı.

Savunma sanayisinden telefon, televizyon, kamera gibi bütün teknolojik cihazlarda kullanılan çiplerin belli başlı merkezleri arasında ABD, Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerin bulunduğuna değinen Çoban, "Biz de bu alanda yeni gelişmeler yaparak Türkiye adına güzel bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bu seneki amacımız dereceye girmek. Bu üniversite için de bizim için de çok önemli bir süreç." ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve takım üyesi Yakup Büyükkaya, özellikle batarya güç sistemlerinde büyük yenilik geliştirmeyi amaçladıklarına dikkati çekerek, "Batarya güç sistemlerinde büyük komponentler kullanılıyor. Biz komponentler yerine tümleşik ve kolay entegrasyonlu çip tasarlamaktayız. Mikro düzeyde makro değişimi elde etmek için azimle çalışıyoruz. Projeyle, ülkemizdeki tasarım ekosistemine katkı sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkaya, 10 yıl içinde yerli çip üretimini hayata geçirmeyi ve Türk mühendislerinin katkısıyla bu alanda öncü olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karabük Üniversitesi'nden Yerli Çip Tasarımı - Son Dakika

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