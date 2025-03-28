Karacabey Belediyesi Bayram Öncesi Gıda Güvenliği Denetimi Gerçekleştirdi

Karacabey Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi pastane ve unlu mamül işletmelerini denetleyerek sağlık ve hijyen standartlarına uygunluklarını titizlikle kontrol etti. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, vatandaşların bayramda gıda güvenliği konusunda huzur içinde olmalarını amaçladıklarını belirtti. Başkan Karabatı, bayram sonrasında da denetimlerin devam edeceği vurguladı.

Karacabey Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde pastane ve unlu mamül satan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ramazan ayı boyunca marketler ve fırınlar üzerinde yapılan kontrollerin ardından, bayram öncesinde pastaneler ve imalathaneler titizlikle incelendi. Denetimler, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Gıda Mühendisi Elçin Okumuş'un öncülüğünde yürütüldü.

Söz konusu denetimlerde gramaj kontrolleri, sağlık ve hijyen standartları, personel eğitimi ve sertifikalar detaylı bir şekilde kontrol edildi. Denetimlerde şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtilirken, bazı işletmelerin gramaj eksikliği olan ekmek, pide ve unlu mamüllerine el konuldu. Bu işletmelere cezai işlem uygulanacağı açıklandı. Belediye ekipleri, bayram sonrasında da denetimlerin aralıksız süreceğini ve halkın sağlığını tehdit edebilecek durumların önüne geçmek için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların gıda güvenliği konusunda huzur içinde olmalarını hedeflediklerini belirtti. Başkan Karabatı, yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığını korumak bizim en önemli önceliğimizdir. Bu doğrultuda Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımızı bayram öncesi pastane ve unlu mamul imalathaneleriyle sürdürüyoruz. Bayram sonrası da kontrollerimiz sürecek. Amacımız, halkımızın sofralarını gönül rahatlığıyla kurabilmelerini ve bayramı sağlıkla geçirebilmelerini sağlamaktır. Ekiplerimiz bu süreçte büyük bir özveriyle çalışıyor ve denetimler titizlikle devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - BURSA