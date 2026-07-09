Karacabey\'de 2 Bin Ton Yerli Tohumluk Buğday Üretimi Planlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi'nde bu yıl 2 bin tonun üzerinde yerli tohumluk buğday üretimi bekleniyor.

Osmanlı payitahtı Bursa'da 7 asır önce saray ve ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Çiftlikat-ı Hümayun, 1926'dan sonra Karacabey Harası, 1984'ten bu yana ise TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi adıyla faaliyetini sürdürüyor.

Bursa-Balıkesir kara yolunun 70. kilometresinde safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan 89 bin dekar alana sahip TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde, tarımsal üretim, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile gen kaynaklarının korunması amacıyla Kangal ve Akbaş cinsi köpeklerin üretimi de gerçekleştiriliyor.

Her yıl sertifikalı yerli hububat tohumlarını üreten işletme, hem bölgedeki çiftçilerin tohumluk ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de hayvancılıkta yem ihtiyacına cevap veriyor.

Yaklaşık 40 bin dekar alanda hububat üretimi yapan Karacabey işletmesi, sertifikalı tohumluk buğday, mısır ve ayçiçeği ile hem Türk tohumlarının korunmasına hem de çiftçilerin ürün verimlerini artırmasına katkı sağlıyor.

"Verimli arazilerimizde her yıl sertifikalı tohumluk buğday üretiyoruz"

TİGEM Karacabey İşletme Müdür Yardımcısı Haluk Ramazan Aydoğan, AA muhabirine, 89 bin dekar alanda üretim yaptıklarını söyledi.

Geniş bir arazide çalıştıklarını belirten Aydoğan, "Ürün portföyümüz de çok büyük. İşletmemizde başta safkan Arap atçılığı olmak üzere yüksek verimli koyun ıslahı ve sertifikalı tohumculuk faaliyetlerini yürütüyoruz." dedi.

Aydoğan yerli ve milli tohum üretiminin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Özellikle bitkisel üretim alanında tamamen yerli ve milli çeşitlerimizi üreterek piyasadan gelen talepler doğrultusunda arz ediyoruz. Verimli arazilerimizde her yıl yoğun bir şekilde sertifikalı tohumluk buğday üretiyoruz. Hububatta çiftçilerimizin talep ettiği gen kapasitesi yüksek çeşitlerden üretim yapıyoruz, sertifikalı tohumluk olarak çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Bu yıl 2 bin tondan çok daha fazla rekolte bekliyoruz. Piyasanın talebinin 2 bin ton olacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 2 bin ton sertifikalı buğday tohumunu çiftçilerimize sunacağız. Fazlasını da hayvancılıkta ve piyasada değerlendireceğiz."