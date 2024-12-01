Karacabey'de Kooperatifleşme ile Çiftçinin Ürünü Tarlada Kalmayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Karacabey'de Kooperatifleşme ile Çiftçinin Ürünü Tarlada Kalmayacak

Karacabey\'de Kooperatifleşme ile Çiftçinin Ürünü Tarlada Kalmayacak

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kooperatifleşme ile çiftçilerin ürünlerinin tarlada çürümeyeceğini belirtti. Üreticilerin bilinçlendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi ile pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

01.12.2024 09:35  Güncelleme: 09:40
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Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kooperatifleşmeyle çiftçinin ürünü artık tarlada kalmayacağını söyledi.

Bursa'da önemli tarım arazilerine sahip olan Karacabey ilçesinde çiftçilerin bin bir emekle ürettiği ürünler, para etmediği için tarlada çürüyordu. Kimi zaman bu domates, kimi zaman soğan veya biber olurken, Karacabey Belediyesi sorunu ortadan kaldıracak çözümü buldu. Bilinçsiz üretimin önüne geçerek, kooperatifleşmeyle ürünlerin artık tarlada kalmayacağını belirten Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Geçen yıl özellikle yaşadığımız üretimsel sorunlar ile birlikte Karacabey çiftçisinin girdi maliyetlerinin yükselmesi ve üründen de rekolte yüksekliği ve paranın da getirisi olmadığı için çiftçimizin para kazanamadığını gördük. Karacabey Belediyesi olarak biz öncülük yaparak kooperatifleşmeye gidiyoruz. Bu kooperatifleşmede üreticimizin ürünlerin doğru yönlendirerek pazarlamasını yapıp doğru ürünlerle ile desen sağlayarak üreticimize burada katma değer kazandırıp hem üretirken hem de satarken katma değer kazandırıp üreticimizin de bu konuda sürdürebilirliğini sağlamak istiyoruz. Kurulan kooperatifin içerisinde sanayi odası, ticari borsası ve üreticisi yer alıyor. Burada üreteceğimiz malı hem üretip hem de işleyecek kapalı sistem bir kooperatif olarak çalışacağız. Bu konuda çiftçimizi bilinçlendirip, ortaklarımızı çoğaltacağız. Üreticimizin kazanç sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Planlı tarım yapılmasının önemli olduğunu belirten Başkan Karabatı, "Planlı tarım, her yerde getirisi her yere doğru kooperatifleşmenin özelliği de şu, hem Avrupa'ya açılması daha kolay olacak bizim için hem de yatırımlar söz konusu olduğundan ilk sıralarda yerimizi alacağız. Kooperatif adı altında başvurduğumuz tüm projeler ivedilik ile geçeceğinden hiç şüphemiz yok. Dolayısıyla buradaki yatırımlarımız ile hem işletme bazında olsun hem de kurutma ve soğuk hava deposu bazında olsun. Ciddi bir kazanç kapısı elde edeceğimiz düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Karacabey ovası gerçekten çok ciddi bir potansiyele sahip, burada yetiştirdiğimiz birçok ürün var bezelyeden soğana, kapya biberi, domates, karpuz ve mısırına kadar birçok ürünü bu şekilde elde edebiliriz. Kışlıkta ise karnabahar, brokoli, bürüksel lahanası gibi çeşitliliğimizin çok olmasından dolayı bunun alt yapısının çok geniş olacağını düşünüyoruz. Karacabey üretmeye ve üreticinin de gerçekten iştahını kabartan bir tarım havzası diyebileceğimiz bir noktadayız - BURSA

Kaynak: İHA

Fatih Karabatı, Yerel Yönetim, Karacabey, Ekonomi, Yaşam, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karacabey'de Kooperatifleşme ile Çiftçinin Ürünü Tarlada Kalmayacak - Son Dakika

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