Karacabey'in 'Üstün Umut' tayı 12 milyon 50 bin lirayla bireysel satış rekoru kırdı - Son Dakika
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Karacabey'in 'Üstün Umut' tayı 12 milyon 50 bin lirayla bireysel satış rekoru kırdı

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Karacabey Tarım İşletmesi'nin 15 safkan Arap tayı, Veliefendi Hipodromu'ndaki müzayedede toplam 57 milyon 170 bin liraya alıcı buldu. Müzayede tüm zamanların en yüksek hasılatına ulaşırken, 'Üstün Umut' 12 milyon 50 bin lirayla bireysel satış rekoru kırdı.

Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi 15 safkan Arap tayı, müzayedede 57 milyon 170 bin liralık toplam satış bedeliyle tüm zamanların en yüksek hasılatına ulaşırken, "Üstün Umut" tayı 12 milyon 50 bin lirayla bireysel satışta rekor kırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 15 tay İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen "Safkan Arap Elit Tay Müzayedesi"nde yeni sahipleriyle buluştu.

Müzayede programının açılışında konuşan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, "Karacabey işletmemiz 1300 yılından beri faaliyet gösterdiğimiz, at yetiştirdiğimiz, TİGEM'in tohumlarının atıldığı işletmelerimizden bir tanesi. 726 senelik bu deneyimle bu kaliteli tayları sizlere arz etmiş olacağız." diye konuştu.

Bülbül, müzayedede "Oğuz Boylu", "Serdümen", "Berksoy", "Baba Mevlüt", "Özhaber" gibi Arap atı camiasının çok iyi bildiği aygırların yavrularının satışa sunulacağını kaydetti.

Müzayedeyi 2 senedir yaptıkları gibi hibrit satış yöntemiyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Bülbül, fiziken alana gelen katılımcılarla birlikte ekranları başındaki katılımcıların da telefon yoluyla bu ihaleye iştirak edeceklerini söyledi.

Müzayedede satışa sunulan tayların tamamı yeni sahiplerini bulurken, toplam 57 milyon 170 bin lira satış hasılatı elde edildi. Bu rakam, safkan Arap elit tay müzayedelerinde tüm zamanların en yüksek toplam satış bedeli olarak kayıtlara geçti.

Müzayedenin en yüksek bedelle satılan tayı ise "Üstün Umut" oldu. Serdümen'in yavrusu olan "Üstün Umut", 12 milyon 50 bin liraya satın alındı.

Müzayedede ikinci en yüksek bedelle satılan tay ise 8 milyon 500 bin lirayla "Zafer Müjdesi" oldu.

"Okçualp" 6 milyon 550 bin lira, "Anadolu Siperi" 5 milyon 750 bin lira, "Şarapnel" 2 milyon 700 bin lira, "Kafkas Aslanı" 4 milyon 450 bin lira, "Demir Koparan" 2 milyon 600 bin lira, "Demir Toynak" 2 milyon 400 bin lira, "Ateşyürek" 2 milyon 200 bin lira, "Hüralp" 2 milyon lira ve "Akpazar" 2 milyon liradan alıcı buldu.

Diğer taylardan "Sarı Oğuz" 1 milyon 800 bin lira, "Mangır" 1 milyon 520 bin lira, "Mukayese" 1 milyon 400 bin lira ve "Çelikbüken" 1 milyon 250 bin liraya satıldı.

Böylece 15 tayın tamamının satıldığı müzayedede ortalama satış fiyatı 3 milyon 811 bin 333 lira oldu.

Kaynak: AA
KaracabeyEkonomiTarımSporSon Dakika

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