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Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic, Türk yatırımcıları Karadağ'a davet etti Açıklaması - Son Dakika

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic, Türk yatırımcıları Karadağ'a davet etti Açıklaması

23.09.2021 14:03
Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic, Türk yatırımcıları Karadağ'a davet etti Açıklaması, System.String[]

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Karadağ ve Türkiye'nin, karşılıklı ticaret hacmini 2022'ye kadar 250 milyon dolara çıkartmak için çaba gösterme konusunda anlaştığını anımsatarak, Türk yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya çağırdı.

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Karadağ ve Türkiye'nin, karşılıklı ticaret hacmini 2022'ye kadar 250 milyon dolara çıkartmak için çaba gösterme konusunda anlaştığını anımsatarak, Türk yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya çağırdı.

Kastratovic çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Karadağ-Türkiye ikili ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustos ayında Karadağ'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Kastratovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in düzenlediği ortak basın toplantısında yaptıkları açıklamaların karşılıklı dostane ilişkilerin devam ettirilmesi için büyük önem arz ettiğini ifade etti.

"Türkiye, Karadağ'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriydi"

Karadağ ile Türkiye'nin karşılıklı ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Kastratovic, "Türkiye, Karadağ'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriydi." dedi.

Türkiye'nin 2017 yılında Karadağ'ın NATO'ya katılma yolculuğunun da en büyük destekçilerinden biri olduğunu da söyleyen Kastratovic, Karadağ ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca bir kere daha teyit edildiğini vurguladı.

"Türkiye, Karadağ'a yardım gönderen ilk ülkelerden biri oldu," diyen Kastratovic, bu süreçte iki ülkenin de vatandaşlarının kendi ülkelerine dönmesi sürecinde yakın bir iş birliğinde bulunduğunu dile getirdi.

Kastratovic, Türk iş insanlarına yatırım çağrısında bulundu

Karadağ ve Türkiye'nin, karşılıklı ticaret hacmini 2022'ye kadar 250 milyon ABD dolarına çıkartmak için çaba gösterme konusunda anlaştığını anımsatan Kastratovic, "Bu anlaşma doğrultusunda 2022 yılına kadar iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmindeki bu hedefe ulaşmak için Türk şirketlerine ve yatırımcılarına açık çağrıda bulunuyoruz. Amacımız, önceliğimiz olan bu hedefe ulaşmak ve ikili ilişkileri ekonomik, kültürel, eğitim ve diğer alanlarda artırarak geliştirmek." dedi.

Türkiye'yi önemli bir ekonomik ortak olarak gördüklerini ifade eden Kastratovic, son dönemde Türk yatırımcıların Karadağ'a yatırım yapmaya ilgisinin giderek arttığını gördüklerini vurguladı.

Sadece 2020 yılında Karadağ ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin 122 milyon avro olarak gerçekleştiğini kaydeden Kastratovic, gelecekte daha güçlü ekonomik bağlar ve iki ülkeye de yarar sağlayan daha yoğun ekonomik ilişkiler tesis etmek istediklerini söyledi.

"Karadağ'da şirket kurmak oldukça kolay"

Karadağ'da 3 bin 600 civarı Türk şirketinin kayıtlı olduğunu aktaran Kastratovic, bu şirketlerinin hepsinin aktif olmadığını söyledi.

Ülkesinde şirket kurmanın oldukça kolay olduğuna işaret eden Kastratovic, Karadağ'da yatırım yapmakla, Güney Avrupa'ya da pencere açıldığını ifade etti.

Ülkesinde yaklaşık 125 ülkeden yatırım olduğunu vurgulayan Kastratovic, özellikle turizm, enerji, ağaç işleme ve mobilya imalatı, bilişim ve metal işleme gibi sektörlerin, cazip fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de yaklaşık 200 bin Karadağ kökenli Türk vatandaşının yaşadığını değinen Kastratovic, bu kişilerin iki ülke arasında özel kültürel bağ kurduğunu ve ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadıklarını vurguladı.

Çimen: "Ülkedeki mevcut potansiyelin Türk iş dünyası ile daha da güçleneceğine inanıyorum"

Toplantıyı düzenleyen danışmanlık şirketinin yönetim kurulu başkanı Uğur Çimen, toplantıda Karadağ'ı dışarıdan yatırımlara açık, cazip bir yatırım alanı yapan faktörler hakkında açıklamalarda bulundu.

Karadağ'ın nitelikli iş gücü varlığı, uygun bir kurumsal vergilendirme sistemine sahip olması, yabancı yatırımlara uygun mevzuatı ve coğrafi konumu dolayısıyla yatırımcılar için önemli bir değer olduğunu belirten Çimen, "Turizm, enerji, ağaç işleme ve mobilya imalatı, bilişim ve metal işleme gibi kilit sektörler Türk iş dünyası için cazip fırsatlar sunuyor. Ülkedeki mevcut potansiyelin Türk iş dünyası ile daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi.???????

Togo Cumhuriyeti, Karadağ, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic, Türk yatırımcıları Karadağ'a davet etti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic, Türk yatırımcıları Karadağ'a davet etti Açıklaması - Son Dakika
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