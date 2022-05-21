Karadeniz'de az miktarda avlanan istavrit 40 TL'den satışta - Son Dakika
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Karadeniz'de az miktarda avlanan istavrit 40 TL'den satışta

21.05.2022 14:32
Karadeniz'de az miktarda avlanan istavrit 40 TL'den satışta

Sinop'ta az miktarda avlanan istavritin kilogramı 40 TL'den satışa sunuluyor.

Sinop'ta az miktarda avlanan istavritin kilogramı 40 TL'den satışa sunuluyor.

Sinop'ta amatör balıkçıların az miktarda avladığı geçen ay 50 TL'den satışa sunulan istavrit balığı tezgahlarda 40 TL olarak satışa sunuldu. Balıkçı Serkan Bayrak, son dönemde mezgit ve barbunya balığının az olması sebebiyle daha çok istavrit avlandığını belirtti. Bayrak, "Şu anda 40 liraya satıyoruz ama vatandaş onu da pahalı buluyor, 30-35 liraya pazarlık yaptığı oluyor. Ancak şu anda ufak teknelerimizin avladığı istavritlerin boyu bir önceki yıllara oranla daha iri ve büyük" dedi. - SİNOP

Karadeniz'de az miktarda avlanan istavrit 40 TL'den satışta
Karadeniz'de az miktarda avlanan istavrit 40 TL'den satışta

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'de az miktarda avlanan istavrit 40 TL'den satışta - Son Dakika
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