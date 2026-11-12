Karadeniz\'de balık bolluğu balıkçıyı güldürdü, tezgahta fiyat 75 liradan başlıyor

Karadeniz'de balık bereketi yaşanırken bol avlanan balık, tezgahlarda uygun fiyatlarla vatandaşla buluşuyor. Toptan kilogramı 60 liraya kadar düşen balığın tezgah fiyatı 75 liradan başlıyor. Balıkçılar, palamudun çiftini ise toptan 110-120 liradan sattıklarını belirtiyor.

Karadeniz'de balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürürken uygun fiyatlar vatandaşın da ilgisini çekiyor. Doğu Karadeniz'den hareket ederek Marmara'ya doğru ilerleyen balık sürüleri, av miktarının artmasını sağladı. Denizdeki bereket, balık tezgahlarına da yansıdı. Balık bolluğuyla birlikte balıkçı barınaklarında yoğunluk yaşanıyor. Avlanan balıkların sevkiyatı için araç kuyrukları oluşurken, ürünler başta Anadolu olmak üzere farklı bölgelere gönderiliyor.

Balıkçılar, toptan satışlarda kilogram fiyatının 60 liraya kadar düştüğünü, tezgahlarda ise balığın 75 liradan tüketiciye sunulduğunu ifade ediyor.

Palamudun çifti 120 liraya kadar

Balıkçılar, Karadeniz'deki bolluğun vatandaşın sofrasına da yansıdığını belirtiyor. Palamudun çiftinin toptan 110-120 lira arasında satıldığını söyleyen balıkçılar, bir balığın iki kişi için yeterli olabildiğini dile getiriyor.

"Vatandaş ucuz balık yesin"

Balıkçılar, denizdeki bolluğun devam etmesini istediklerini belirterek, balığın ucuzlamasının özellikle dar gelirli vatandaşlar açısından sevindirici olduğunu ifade ediyor. Karadeniz'de balığın bol olmasının hem balıkçılık sektörüne hem de tüketiciye katkı sağladığını vurgulayan balıkçılar, vatandaşın uygun fiyatla balık tüketebilmesinden memnuniyet duyduklarını söylüyor.

Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen balık sürülerinin oluşturduğu hareketlilik, balıkçılık sezonunda bereketli günlerin yaşanmasını sağlıyor.