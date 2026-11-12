Karadeniz'de balık bolluğu balıkçıyı güldürdü, tezgahta fiyat 75 liradan başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karadeniz'de balık bolluğu balıkçıyı güldürdü, tezgahta fiyat 75 liradan başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Karadeniz\'de balık bolluğu balıkçıyı güldürdü, tezgahta fiyat 75 liradan başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Karadeniz\'de balık bolluğu balıkçıyı güldürdü, tezgahta fiyat 75 liradan başlıyor
Haber Videosu

Karadeniz'de av artışıyla balık bolluğu yaşanıyor; toptan kilogram fiyatı 60 liraya kadar düşerken tezgahlarda balık 75 liradan satılıyor. Balıkçılar palamudun çiftini toptan 110-120 liradan sattıklarını belirtiyor, uygun fiyatlar vatandaşın ilgisini çekiyor.

Karadeniz'de balık bereketi yaşanırken bol avlanan balık, tezgahlarda uygun fiyatlarla vatandaşla buluşuyor. Toptan kilogramı 60 liraya kadar düşen balığın tezgah fiyatı 75 liradan başlıyor. Balıkçılar, palamudun çiftini ise toptan 110-120 liradan sattıklarını belirtiyor.

Karadeniz'de balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürürken uygun fiyatlar vatandaşın da ilgisini çekiyor. Doğu Karadeniz'den hareket ederek Marmara'ya doğru ilerleyen balık sürüleri, av miktarının artmasını sağladı. Denizdeki bereket, balık tezgahlarına da yansıdı. Balık bolluğuyla birlikte balıkçı barınaklarında yoğunluk yaşanıyor. Avlanan balıkların sevkiyatı için araç kuyrukları oluşurken, ürünler başta Anadolu olmak üzere farklı bölgelere gönderiliyor.

Balıkçılar, toptan satışlarda kilogram fiyatının 60 liraya kadar düştüğünü, tezgahlarda ise balığın 75 liradan tüketiciye sunulduğunu ifade ediyor.

Palamudun çifti 120 liraya kadar

Balıkçılar, Karadeniz'deki bolluğun vatandaşın sofrasına da yansıdığını belirtiyor. Palamudun çiftinin toptan 110-120 lira arasında satıldığını söyleyen balıkçılar, bir balığın iki kişi için yeterli olabildiğini dile getiriyor.

"Vatandaş ucuz balık yesin"

Balıkçılar, denizdeki bolluğun devam etmesini istediklerini belirterek, balığın ucuzlamasının özellikle dar gelirli vatandaşlar açısından sevindirici olduğunu ifade ediyor. Karadeniz'de balığın bol olmasının hem balıkçılık sektörüne hem de tüketiciye katkı sağladığını vurgulayan balıkçılar, vatandaşın uygun fiyatla balık tüketebilmesinden memnuniyet duyduklarını söylüyor.

Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen balık sürülerinin oluşturduğu hareketlilik, balıkçılık sezonunda bereketli günlerin yaşanmasını sağlıyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKaradenizEkonomiGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Fenerbahçe’nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman’da nişanlandı Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde nasıl kalır İşte tüm ihtimaller A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:41
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa’da istihdam daralıyor
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa'da istihdam daralıyor
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
11:27
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:10:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Karadeniz'de balık bolluğu balıkçıyı güldürdü, tezgahta fiyat 75 liradan başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android