Karadeniz\'de Balık Bolluğu Devam Ediyor

Ekonomi

Karadeniz'de son yılların en bereketli av sezonu yaşanıyor. Sezona palamut bolluğu ile başlayan balıkçılar palamudun ardından hamsi, istavrit ve mezgit bolluğu yaşarken, hamsinin tezgahlardaki liderliği ise sürüyor.

Bu sezon balık bolluğunun sürdüğünü belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Hamsinin şu anki durumu gayet güzel. Bu aralar bol çıkıyor, fiyatı da çok uygun. Vatandaş da talep ediyor ve alıyor. Hamsinin tezgahlardaki liderliği devam ediyor. Yoğun palamut bolluğunun ardından bu sene hamsinin az geleceğini düşünüyorduk ancak öyle olmadı. Bayağı hamsi geldi ve palamuttan sonra uzun süredir tezgahları süslüyor. İnşallah uzun bir süre daha devam eder. Diğer balıklarda da yoğunluk var. İstavrit, mezgit, çinekop, barbun fiyatları uygun" dedi.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise fiyatlardaki uygunluğa dikkat çekerek "Hamsi 100 TL, mezgit ve istavrit 75 TL, barbun 150 TL. Şu anda fiyatlar ucuz. Vatandaşlar balığa rağbet gösteriyor. İnşallah bu ilgi sezon sonuna kadar devam eder. Bu fiyatlar bir çok gıda maddesinden daha uygun" diye konuştu. - TRABZON