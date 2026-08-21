Karadeniz Gazında Rekor: Rezerv 785 Milyar Metreküpe Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz Gazında Rekor: Rezerv 785 Milyar Metreküpe Ulaştı

Karadeniz Gazında Rekor: Rezerv 785 Milyar Metreküpe Ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşiflerle toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe yükseldi. Üretim 6,7 milyar metreküpü bulurken, hedef günlük üretimin 2028'de 45 milyon metreküpe çıkarılması.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin üzerinden 6 yıl geçerken, Sakarya Gaz Sahası'nda gerçekleştirilen yeni keşiflerle toplam rezerv 785 milyar metreküpe ulaştı.

Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz keşfinin üzerinden 6 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Dolmabahçe'den yaptığı açıklamayla Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 kuyusunda yürüttüğü çalışmalar sonucunda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfedildiğini duyurdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen keşfin ardından Karadeniz'de yürütülen arama faaliyetleri yeni keşiflerle devam etti. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki çalışmaların tamamlanmasıyla kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Karadeniz'de sürdürülen arama faaliyetleri sonraki yıllarda da yeni keşiflerle devam etti. Tuna-1'in ardından Haziran 2021'de Amasra-1, Aralık 2022'de Çaycuma-1 ve Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyularında gerçekleştirilen keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı.

İlk keşfin ardından Sakarya Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Filyos'un yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde ve 2 bin 200 metre deniz derinliğinde kurulan Deniz Tabanı Üretim Tesisi ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi arasında 170 kilometrelik boru hattı inşa edildi.

Karadeniz gazı, 20 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya ulaştırıldı. İşleme süreçlerinin ardından yerli doğal gaz, 30 Ağustos 2023'te BOTAŞ'ın ulusal doğal gaz iletim şebekesine aktarılarak kullanıma sunuldu.

Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin başlamasının ardından 12 kuyuya ulaşıldı. 2023 yılından bu yana sahadan üretilen toplam doğal gaz miktarı 6,7 milyar metreküpü buldu. Mayıs 2026 verilerine göre Türkiye'nin toplam doğal gaz üretiminin yüzde 92'si tek başına Sakarya Gaz Sahası'ndan elde edildi.

Hedef 20 milyon metreküp

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde yeni fazların devreye alınmasıyla üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılması planlanıyor. Faz-2 kapsamında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 2026'nın son çeyreğinde devreye girecek. Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe çıkacak. Faz-3 kapsamında inşa edilen ikinci yüzer üretim tesisinin 2028 yılında sisteme dahil olmasıyla Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimin 45 milyon metreküpe ulaşacak. Proje kapsamında toplam 54 kuyuya ulaşılması planlanıyor.

Türkiye, dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuyla arama ve üretim faaliyetlerini hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürüyor. Halihazırda; Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni, Yavuz ve filoya son katılan Yıldırım sondaj gemileri Karadeniz'de görev yapıyor. Abdülhamid Han ve Fatih sondaj faaliyetlerini yürütürken Kanuni, Yavuz ve Yıldırım kuyu tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor. Çağrı Bey Sondaj Gemisi ise Somali'de yürütülen hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında görev yapıyor.

"Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tarihi keşfin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, 21 Ağustos 2020'de başlayan sürecin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirtti. Fatih Sondaj Gemisiyle Tuna-1 kuyusunda gerçekleştirilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfine imza atıldığını belirten Bakan Bayraktar, "Tuna-1'in ardından gerçekleştirdiğimiz yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküplük üretimle 4 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğal gaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık" dedi

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim aşamalarına da dikkat çekerek "Şimdi hedefimiz daha büyük. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzla günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe, 2028'de devreye alacağımız ikinci yüzer üretim platformuyla 45 milyon metreküpe çıkaracağız. 6 yıl önce keşfettik, bugün üretiyoruz; yarın çok daha fazlasını milletimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Politika, Sakarya, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz Gazında Rekor: Rezerv 785 Milyar Metreküpe Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün Altından daha kolay satılıyor Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
Prens Harry ve Meghan İngiltere’ye Geri Dönüyor Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 yaşında katil oldu 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü 15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Alacak-verecek kavgası can aldı Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
İletişim Başkanı Duran’dan Netanyahu’nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti İşte cezası Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası

11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
11:05
Ronaldinho’nun verdiği kararı duyanlar “Yeter artık“ diyor
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
10:46
Sıkı durun geliyor Galatasaray Batrakov’un ardından bir bomba daha patlattı
Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:41
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:31
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda Talisca için anlaşma iddiası
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
09:42
Fenerbahçe’de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 11:17:55. #7.12#
SON DAKİKA: Karadeniz Gazında Rekor: Rezerv 785 Milyar Metreküpe Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.