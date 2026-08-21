Karadeniz Gazında Rekor: Rezerv 785 Milyar Metreküpe Ulaştı

Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin üzerinden 6 yıl geçerken, Sakarya Gaz Sahası'nda gerçekleştirilen yeni keşiflerle toplam rezerv 785 milyar metreküpe ulaştı.

Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz keşfinin üzerinden 6 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Dolmabahçe'den yaptığı açıklamayla Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 kuyusunda yürüttüğü çalışmalar sonucunda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfedildiğini duyurdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen keşfin ardından Karadeniz'de yürütülen arama faaliyetleri yeni keşiflerle devam etti. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki çalışmaların tamamlanmasıyla kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Karadeniz'de sürdürülen arama faaliyetleri sonraki yıllarda da yeni keşiflerle devam etti. Tuna-1'in ardından Haziran 2021'de Amasra-1, Aralık 2022'de Çaycuma-1 ve Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyularında gerçekleştirilen keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı.

İlk keşfin ardından Sakarya Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Filyos'un yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde ve 2 bin 200 metre deniz derinliğinde kurulan Deniz Tabanı Üretim Tesisi ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi arasında 170 kilometrelik boru hattı inşa edildi.

Karadeniz gazı, 20 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya ulaştırıldı. İşleme süreçlerinin ardından yerli doğal gaz, 30 Ağustos 2023'te BOTAŞ'ın ulusal doğal gaz iletim şebekesine aktarılarak kullanıma sunuldu.

Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin başlamasının ardından 12 kuyuya ulaşıldı. 2023 yılından bu yana sahadan üretilen toplam doğal gaz miktarı 6,7 milyar metreküpü buldu. Mayıs 2026 verilerine göre Türkiye'nin toplam doğal gaz üretiminin yüzde 92'si tek başına Sakarya Gaz Sahası'ndan elde edildi.

Hedef 20 milyon metreküp

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde yeni fazların devreye alınmasıyla üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılması planlanıyor. Faz-2 kapsamında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 2026'nın son çeyreğinde devreye girecek. Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe çıkacak. Faz-3 kapsamında inşa edilen ikinci yüzer üretim tesisinin 2028 yılında sisteme dahil olmasıyla Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimin 45 milyon metreküpe ulaşacak. Proje kapsamında toplam 54 kuyuya ulaşılması planlanıyor.

Türkiye, dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuyla arama ve üretim faaliyetlerini hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürüyor. Halihazırda; Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni, Yavuz ve filoya son katılan Yıldırım sondaj gemileri Karadeniz'de görev yapıyor. Abdülhamid Han ve Fatih sondaj faaliyetlerini yürütürken Kanuni, Yavuz ve Yıldırım kuyu tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor. Çağrı Bey Sondaj Gemisi ise Somali'de yürütülen hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında görev yapıyor.

"Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tarihi keşfin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, 21 Ağustos 2020'de başlayan sürecin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirtti. Fatih Sondaj Gemisiyle Tuna-1 kuyusunda gerçekleştirilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfine imza atıldığını belirten Bakan Bayraktar, "Tuna-1'in ardından gerçekleştirdiğimiz yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküplük üretimle 4 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğal gaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık" dedi

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim aşamalarına da dikkat çekerek "Şimdi hedefimiz daha büyük. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzla günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe, 2028'de devreye alacağımız ikinci yüzer üretim platformuyla 45 milyon metreküpe çıkaracağız. 6 yıl önce keşfettik, bugün üretiyoruz; yarın çok daha fazlasını milletimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.