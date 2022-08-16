Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu - Son Dakika
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Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu

16.08.2022 14:03
Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu

Karadeniz'de fındık hasadı halen sürerken, Trabzon'da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarlarına sererek kurutmaya başladı.

Karadeniz'de fındık hasadı halen sürerken, Trabzon'da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarlarına sererek kurutmaya başladı.

Fındık bahçesinde çuvalla doldurdukları fındıkları kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu'na yoluna kadar getiren üreticiler fındıkları metrelerce uzunluktaki kaldırımlara serdiler. Yüksek kesimlerde uzun süren fındık kurutma işlemi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolunu harmana çeviren üreticiler kısa sürede fındıklarını kurutabiliyorlar.

Sahil yolunun kaldırımlarının sürekli güneş alan bir yer olduğunu belirten üreticilerden Ahmet Akbulut, "Her sene fındığı buraya seriyoruz. Çünkü kurutma problemi yok. Sürekli güneş alan bir yer. Eskiden büyüklerimiz olduğu yere harmanlara sererdi artık yerler bölünde ve eski düzenler yok. Mecburen buralara seriyoruz. Erken kurutup erken bitirmeye bakıyoruz" dedi.

Fındığın fiyatının artmasıyla hayır kurumları adı altında fındık toplayıcıların arttığını belirten Akbulut, "Ben fındığımı kollamıyorum. Bizim burada hırsızlık olmaz. Şimdiye kadar rastlamadım. Hayır kurumları adı altında çuvallarla insanlar geliyor. Hayır yapalım ama kime istediği belli değil. Buna dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

İstanbul'dan gelerek memleketi Arsin'de fındığını toplayarak kurutma işlemine geçen fındık üreticilerinden Erol Sınacı ise "Fındık kurutma işlemi başladı. Çileyi bitirmek üzereyiz. İstediğimiz gibi gitmiyor. Dalda toplarken başka fiyat, fındık harmana geldi mi başka bir fiyat. Karşılığını bulamıyoruz. Fındığımızı sahilde daha erken kurutuyoruz. Bizim köy taraflarından yağıyordur. Köyde 10 günde kurutma işlemi sürer ama burada 3 günde kurutuyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Karadeniz, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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