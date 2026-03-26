Karadeniz'de Gemide Patlama: 27 Mürettebat İyi
Karadeniz'de Gemide Patlama: 27 Mürettebat İyi

26.03.2026 13:58
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Karadeniz'de bir gemide patlama gerçekleştiğini, mürettebatın sağ olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz'de seyrederken saldırıya uğradığını bildiren geminin makine dairesinde patlama gerçekleştiğini, 27 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin bilgi verdi.

Kendilerine ulaşan bilgilere göre Karadeniz'de saldırıya uğradığını ileten yabancı bayraklı, işletmecisi Türk geminin makine dairesine dışarıdan müdahale edildiğini söyleyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Rusya'dan ham petrol yüklemiş olan yabancı bayraklı, Türk bayraklı değil ama Türk işletenli olan bir gemi. Sahibini henüz bilmiyoruz. Çünkü teyit edemedik ama Türk işletenli bir geminin gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama olduğu, Acil Ana Arama Kurtarma Merkezi'mize bildirim yaptığı ve oraya kıyı emniyetimizin, sahil güvenliğimizin, gerekli unsurlarının sevk edildiğini söyleyebilirim. Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bu da bir insansız deniz aracıyla yapılmış olabilir, bir dron saldırısı değil. Su seviyesinde, altında da olabilir mi teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Ona göre biz de daha net açıklama yaparız. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi tamamen devre dışı bırakma amaçlı, bilerek yapılan saldırı."

Uraloğlu, saldırının "Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı olup olmadığına" yönelik soruya karşılık da şunları kaydetti:

"Potansiyel böyle bir şey gözüküyor. Petrol taşıyan bir gemi, hani kuru yük taşıyan bir gemi değil. Dolayısıyla hani bu anlamdaki riskin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Petrol taşıyor, yani sahibini bilmiyoruz çünkü yabancı bir sahipliği bir Türk işleten kiralamış olabilir, muhtemelen böyle. Ama mürettebatın deniz insanlarının tamamı Türk. 27 personelimiz var orada. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Herhangi bir yaralanma yok. Ama biz zaten olay yerine gerekli unsurları yönlendirdik, takip ediyoruz."

Kaynak: AA

Denizcilik, Karadeniz, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

14:10
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı
Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
13:45
“Arda Güler’in formu sizi çekindiriyor mu“ sorusuna olay yanıt
"Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna olay yanıt
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:26
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
