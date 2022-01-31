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Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor - Son Dakika

Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor

31.01.2022 12:15
Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor

Karadeniz'de özellikle son iki haftadan beri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle başlayan hamsi bereketi sürüyor.

Karadeniz'de özellikle son iki haftadan beri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle başlayan hamsi bereketi sürüyor.

Karadeniz'de İğneada açıklarından Hopa'ya kadar bölümde avlanan hamsi Trabzon'da tezgahlarda kilosu 20-25 TL'den satılırken geçen sezon bu zamanlarda tezgahlarda pek yer almamıştı. Balıkçılar bugünlerde bol fiyatının da uygun olan hamsinin tam tuzlama zamanı olduğunu belirterek ilerleyen günlerde bu fırsatı bulamayabileceklerini söylediler.

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, hamsinin bu sıralar bol geldiğini karla birlikte yağlandığı için tam yeme zamanı olduğunu belirtti. Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar hamsinin Kasım ayı ortalarında çıkmaya başlayıp Mart sonlarına kadar sürdüğünü belirten Kaygusuz, "Hamsi birkaç gündür bol geliyor; kilosu 25 TL. Üç gün önce havalar bozunca hava muhalefeti nedeniyle kilosu 30-35 TL'yi görmüştü. Şu anda hamsi de istavritte bol. Hamsiler İğneada'dan geliyor. Teknelerin çoğu İğneada'da. Kar yağması hamsiye yaradı şu anda tam yeme zamanı. Sezona palamut ve istavrit ile başlamıştık. Hamsi yaklaşık 30 yıl önce genelde Kasım ayı ortalarında başlar Mart ayına kadar satardık. Bu sezon ise Eylül ayında başladık hamsiyi satmaya Kasım ayında ise çekilmeye başladı. Vatandaşı hamsiye ilgisi hep var. İstavrit 20 TL, Mezgit 30 TL, Çupra 80 TL, levrek 90 TL, Somon 50-60 TL, Alabalık 45 TL, Tirsi 30 TL. Hamside umudumuz bir ay daha devam etmesi. İnşallah devam eder ancak görüntü biraz zor gibi. Şu anda tam tuzlama zamanı çünkü hamsi kar suyunu yedi, yağlandı. Bundan sonra hamasinin fiyatı da pek düşmez" dedi.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, hamsinin artık geri geldiğini ifade ederek "Hamsi artık geri geldi diyebiliriz. İnşallah bundan sonra da devam eder. Sezon başı hamsi erken çıkmıştı artık birden kesildi. Yaklaşık bir buçuk ara verdikten sonra tekrar geri geldi. Geçen sene bu zamanlar pek yoktu. Balık fiyatları, mezgit 25 TL,tirsi 35 TL, istavrit 20-25 TL. Bu sezon istavrit de bol çıktı. Tezgahlarda hamsinin olması müşteriyi çekiyor. Hamsi olmazsa müşteri de gelmiyor. Hamsi Şubat sonlarına kadar devam eder diye tahmin ediyorum. Şu an fiyatı uygun olduğu için tuzlama zamanı" diye konuştu. - TRABZON

Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor
Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor
Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor
Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor
Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor
Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor

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Türk Lirası, Karadeniz, Kasım, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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