Karadeniz'de Palamut Sezonu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz'de Palamut Sezonu Başladı

Karadeniz\'de Palamut Sezonu Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen izinle kıyı balıkçıları palamut avına başladı. Trabzon Balık Hali'nde palamutlar tezgahlarda yerini aldı.

24.08.2024 10:20
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Karadeniz'de Tarım ve Orman Bakanlığınca 15-31 Ağustos tarihleri arasında kıyı balıkçılarının palamut avcılığına izin verilmesinin ardından denize açılan kıyı balıkçıları olta, çaparı ve diğer ağ yöntemiyle palamut avcılığına başladı. Trabzon Balık Hali'nde kıyı balıkçıların avladığı palamutlar tezgahları süslemeye başlarken, vatandaşlar da şimdiden palamuta yoğun ilgi gösteriyor.

Balıkçılar geçen yıl bu zamanlar mumla aradıkları palamutların erken göründüğünü belirtirken sezonun bereketli geçeceğini söylediler. Balıkçı esnaflarından Cem Yazıcı, palamut avcılığının iyi başladığını belirterek "Bu sene itibariye palamut avcılığı iyi başladı diyebiliriz. Umudumuz inşallah iyi olacak görüntü o şekilde. Kıyı balıkçıları olta ile avlayıp bize getiriyor biz de satıyoruz. Geçen sene bu zamanlarda mumla aradık hiç olmadı bu sene erken başladı erken gözüktü. Bu sene Allah'ın izniyle güzel bir sezon olacak" dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise "Bu sene olta balıkçılığı erken başladı iyi gidiyor bundan sonra iyi olacak inşallah" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Palamut Sezonu Başladı - Son Dakika

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