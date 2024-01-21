 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karadeniz'de uzun süredir görünmeyen palamut tezgaha indi - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'de uzun süredir görünmeyen palamut tezgaha indi

Karadeniz'de uzun süredir görünmeyen palamut, balıkçıların ağına takıldı. Balıkçılar, ilerleyen günlerde tezgahların bollaşacağını ve hamsinin de bol olarak beklenildiğini söyledi.

Karadeniz\'de uzun süredir görünmeyen palamut tezgaha indi
21.01.2024 - 09:54,
Abone Ol

Karadeniz'de uzun süredir görünmeyen palamut tezgaha indi.

Karadeniz'de balıkçıların ağına takılan palamudun az olduğunu ifade eden Tuncay Kılıç, "Denizde gözüktü ama öyle çok bir şey yok. İlerleyen zamanlarda tek tük de olsa yine görünür. Hava normale dönünce, biraz da soğuduğu zaman çeşitliliğin artacağına inanıyoruz. Hava kötüydü, biraz toparlamaya başladı. Denizde, balıklarda normale dönmeye başlar" dedi.

İlerleyen günlerde tezgahların bollaşacağını öngören Kılıç, "Merada ve Batı Karadeniz'de balığın bollaşmasını bekliyoruz. Hamsiyi daha da bol olarak bekliyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tuncay Kılıç, Karadeniz, Tarım, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de uzun süredir görünmeyen palamut tezgaha indi - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:07:33. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'de uzun süredir görünmeyen palamut tezgaha indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement