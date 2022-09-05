Karadeniz'de su sıcaklığı normalin üzerinde, balıkçılar umduğu gibi avlanamadı

Karadeniz'de su sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi balıkçılığı olumsuz etkiliyor. Sezonun başında istenilen avlanmanın olmadığını belirten balıkçılar, gelecek haftalarda denizin soğumasını ümit ediyor.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normali 20 ila 22 derecelerde olması gerekirken, Ağustos ayında zirveye çıkarak 25-26 derece bandını koruyor. Suyun soğumaması ise balık sürülerinin hem dağınık, hem daha da açıklara yönelmesine sebep oluyor. 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların iklim şartları nedeniyle yaptığı avlanma beklentinin altında kaldı. Gelecek haftalarda beklenen yağışlarla deniz suyunun da soğuması ve balığın daha kıyı kesimlere gelmesi bekleniyor.

"İklim şartları balıkçılara uygun değil"

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, sezona umdukları gibi başlayamadıklarını belirterek, "İklim şartları biraz balıkçılara uygun değil, başlangıç umduğumuz gibi olmadı ama hala umutluyuz. İnşallah ileriye dönük bu beklentimizi karşılayacak bir ortam olacağına inanıyorum. Deniz çok sıcak, yaklaşık normalin 5-6 derece daha üzerinde. Balığın ortamını oluşturacak sıcaklığa eriştiğinde balığın daha iyi olacağına inanıyorum. Balıkçılar av yapıyorlar ama masrafını çıkartabiliyorlar mı bilemiyorum" diye konuştu.

Balıkçı İsmail Demir, yağmur yağmamasının olumsuz etkilerinden bahsederek "İklimlerin değişmesi, yağmurların yağmaması balığın gelmesini de etkiledi. Yağmur sularıyla birlikte denizlere plaktonlar geliyor, gelen yavru balıklar bu plaktonlarla besleniyor. Su çok sıcak, soğuması gerekiyor. Neticesiyle balık açık denizlere gidiyor 100-120 kulaçlara gidiyor. Normal şartlarda bu balığın 30 kulaçta da olması gerekiyor, deniz suyu sıcak olduğu için balık ta haliyle açılıyor. Durum pek iç açıcı değil. Zaten Sinop ve birçok yerde poyraz esmeye başladı, balıkçılar açılamıyor. Balıkların boyu kurtarıyor ama isterdik ki daha büyük olsun, daha bol olsun. Biraz zayıf gidiyor, ayın 15'inden sonra düzeleceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Balıkçı Erdoğan Doğan, balık sürülerinin su sıcaklığı nedeniyle dağınık olduğunu söyledi. Tezgahlarda istavrit 35-40 TL, mezgit 40 TL, barbun 70-80 TL, palamut 15 ila 35 TL arasında. - SİNOP