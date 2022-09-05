Karadeniz'de su sıcaklığı normalin üzerinde, balıkçılar umduğu gibi avlanamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'de su sıcaklığı normalin üzerinde, balıkçılar umduğu gibi avlanamadı

05.09.2022 10:52

Karadeniz'de su sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi balıkçılığı olumsuz etkiliyor.

Karadeniz'de su sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi balıkçılığı olumsuz etkiliyor. Sezonun başında istenilen avlanmanın olmadığını belirten balıkçılar, gelecek haftalarda denizin soğumasını ümit ediyor.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normali 20 ila 22 derecelerde olması gerekirken, Ağustos ayında zirveye çıkarak 25-26 derece bandını koruyor. Suyun soğumaması ise balık sürülerinin hem dağınık, hem daha da açıklara yönelmesine sebep oluyor. 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların iklim şartları nedeniyle yaptığı avlanma beklentinin altında kaldı. Gelecek haftalarda beklenen yağışlarla deniz suyunun da soğuması ve balığın daha kıyı kesimlere gelmesi bekleniyor.

"İklim şartları balıkçılara uygun değil"

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, sezona umdukları gibi başlayamadıklarını belirterek, "İklim şartları biraz balıkçılara uygun değil, başlangıç umduğumuz gibi olmadı ama hala umutluyuz. İnşallah ileriye dönük bu beklentimizi karşılayacak bir ortam olacağına inanıyorum. Deniz çok sıcak, yaklaşık normalin 5-6 derece daha üzerinde. Balığın ortamını oluşturacak sıcaklığa eriştiğinde balığın daha iyi olacağına inanıyorum. Balıkçılar av yapıyorlar ama masrafını çıkartabiliyorlar mı bilemiyorum" diye konuştu.

Balıkçı İsmail Demir, yağmur yağmamasının olumsuz etkilerinden bahsederek "İklimlerin değişmesi, yağmurların yağmaması balığın gelmesini de etkiledi. Yağmur sularıyla birlikte denizlere plaktonlar geliyor, gelen yavru balıklar bu plaktonlarla besleniyor. Su çok sıcak, soğuması gerekiyor. Neticesiyle balık açık denizlere gidiyor 100-120 kulaçlara gidiyor. Normal şartlarda bu balığın 30 kulaçta da olması gerekiyor, deniz suyu sıcak olduğu için balık ta haliyle açılıyor. Durum pek iç açıcı değil. Zaten Sinop ve birçok yerde poyraz esmeye başladı, balıkçılar açılamıyor. Balıkların boyu kurtarıyor ama isterdik ki daha büyük olsun, daha bol olsun. Biraz zayıf gidiyor, ayın 15'inden sonra düzeleceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Balıkçı Erdoğan Doğan, balık sürülerinin su sıcaklığı nedeniyle dağınık olduğunu söyledi. Tezgahlarda istavrit 35-40 TL, mezgit 40 TL, barbun 70-80 TL, palamut 15 ila 35 TL arasında. - SİNOP

YORUMLAR
500
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi Sarıyer'de 14 saatlik su kesintisi Sarıyer'de 14 saatlik su kesintisi
Kaynak: İHA

Karadeniz, Eylül, Sinop, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de su sıcaklığı normalin üzerinde, balıkçılar umduğu gibi avlanamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:33:03. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz'de su sıcaklığı normalin üzerinde, balıkçılar umduğu gibi avlanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement