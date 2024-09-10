Karadeniz'de Balık Bolluğu: Hem Satıcılar Hem Tüketiciler Memnun - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz'de Balık Bolluğu: Hem Satıcılar Hem Tüketiciler Memnun

Karadeniz\'de Balık Bolluğu: Hem Satıcılar Hem Tüketiciler Memnun

Karadeniz'deki av yasağının sona ermesiyle birlikte Samsun'un Çarşamba ilçesinde balık bolluğu yaşandı. Balıkçı esnafı ve müşteriler, uygun fiyatlarla bol miktarda balık bulmanın sevincini yaşadı.

10.09.2024 16:17
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Karadeniz'deki bolluk Çarşamba'da hem tüketicinin hem de satıcının yüzünü güldürdü.

15 Nisan'da balıkların sağlıklı üremesi için başlatılan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar eylül ayı itibariyle "vira bismillah" diyerek denize açıldı. Yasağın kalkması sonrası Samsun'un Çarşamba ilçesinde balıkçıların karşılaştığı Karadeniz'deki bolluk, balık tezgahlarına yansıdı. Bu durum hem balıkçı esnafının hem de müşterilerin yüzünü güldürerek, "Et ve tavuğa göre çok ucuz" dedirtti.

"3 tane balık 200 lira, 5 kişi doyuyor"

Balık bolluğundan memnun olan balık satıcısı Kenan Aydın, "Geçen yıla göre çok daha iyi durumdayız. Bu sene palamut bol, istavrit bol. Bir de hamsi bol olduğu zaman tadından yenmez. Palamut sıcak havayı sever, hamsi ise soğuk havayı sever. Hava şartları böyle kalmaz ama şu anda soğuması lazım. 50 liraya balık satılıyor ama 50 liralık balık gırgır balığı değil, uzatma balıklardır, kıyı balığıdır. Bu balıklar çabuk tüketilmesi gereken balıklardır. Et ve tavuğa göre balıklarımız ucuz. 3 tane balık 200 lira, 5 kişi doyuyor" dedi.

"Çay parasına balık satılıyor"

Balık tezgahlarına gelen müşteriler ise balıkların uygun olduğunu belirterek, "Mezgit pahalı ama palamut harika. Balık, hem kırmızı etten hem de tavuk etinden farklı. bu ayda yenebilecek en güzel şey balık. 150 liraydı, 75 liraya indi. 20 gün sonra da 40 liraya inmesini bekliyoruz. Az önce 30 liraya çay içtik, dolayısıyla bugün çay parasına balık satıyorlar, uygun bence" diye konuştu.

Bir diğer müşteri ise şu ifadeleri kullandı:

"Balıklar ucuz. Bir çorba parasına bir tane palamut alıyoruz, para sayılmaz yani. Çok değerli balıklar, bu sene balıklar güzel. Tavuk etinden daha çok tüketilecektir çünkü onlardan daha kaliteli. Biz tercih ediyoruz, alıyoruz. Şimdi öğlen yemeğimizi bu balıkla halledeceğiz, fakirin dostudur bu."

İlçede balık tezgahlarında mezgit 100, barbun 100-200, istavrit 100, çinakop ise kilosu 150 liradan alıcı buluyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Balık Bolluğu: Hem Satıcılar Hem Tüketiciler Memnun - Son Dakika

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