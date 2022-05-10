Karadeniz gazı için tarih verildi! İlk üretim 2023'te başlayacak - Son Dakika
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Karadeniz gazı için tarih verildi! İlk üretim 2023'te başlayacak

10.05.2022 21:18
Karadeniz gazı için tarih verildi! İlk üretim 2023'te başlayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek "Karadeniz'de ilk üretim 2023'te olacak. Başlangıçta günde 10 milyon metreküp, plato üretimde günlük 40 milyon metreküp gaz üretilecek." ifadelerini kullandı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO)2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, komisyonda yaptığı sunumda, şirketin 4 ülkede 9 projede yer aldığını söyledi. Geçen yıl 34 yeni keşifle 70,7 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin kaynaklara eklendiğini belirten Bilgin, üretilenden daha fazla yeni rezervin, keşiflerle yerine konduğunu belirtti. Bilgin, geçen yıl karada toplam 112 kuyu sondajı yapıldığını ve bu yıl için 95'i arama, 55'i üretim olmak üzere toplam 150 sondaj planlandığını kaydetti.

DÖRDÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ GÖREVE HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin üç sondaj gemisi olduğunu ve dördüncü geminin yolda olduğunu vurgulayan Bilgin, "İki sismik gemimiz de envanterde bulunuyor. Dördüncü sondaj gemimiz Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz için planlandı." diye konuştu. Bilgin, söz konusu geminin Taşucu'nda yaklaşık iki ay süreyle sondaja hazırlanacağını belirterek "Temmuz başı gibi Akdeniz görevine hazır olacak." ifadesini kullandı.

213 MİLYON DOLAR DEVLETİN KASASINDA KALIYOR

Derin denizlerde bir sondajın maliyetinin yabancı ortaklarla 246 milyon dolara, TPAO'nun imkanlarıyla ise 33 milyon dolara mal olduğunu kaydeden Bilgin, "Bu da derin denizlerde rekabet edilebilir, sürdürülebilir gücümüzün göstergesi." dedi.

GÜNLÜK 40 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETİLECEK

Bilgin, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazla ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirerek "Karadeniz'de ilk üretim 2023'te olacak. Başlangıçta günde 10 milyon metreküp, plato üretimde günlük 40 milyon metreküp gaz üretilecek." bilgisini paylaştı.

TPAO'NUN BİLANÇO VE NETİCE HESAPLARI İBRA EDİLDİ

Ayrıca Sakarya Gaz Sahası'nın güncel durumunu gösteren bir video da komisyon üyelerine izletildi. Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından TPAO'nun 2019-2020 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

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Karadeniz, Kamu, TBMM, TPAO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz gazı için tarih verildi! İlk üretim 2023'te başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz gazı için tarih verildi! İlk üretim 2023'te başlayacak - Son Dakika
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