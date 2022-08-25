Karadeniz'de balıkçılar gün sayıyor - Son Dakika
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Karadeniz'de balıkçılar gün sayıyor

25.08.2022 10:48
Karadeniz'de balıkçılar gün sayıyor

Karadenizli balıkçılar, av yasağının kalkmasına günler kala hazırlıklarını tamamlıyor.

Karadenizli balıkçılar, av yasağının kalkmasına günler kala hazırlıklarını tamamlıyor. Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, "Gözlemlediğimiz kadarıyla palamutta en iyi sezon olacağını düşünüyoruz" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar denize açılmak için 1 Eylül'ü bekliyor. Balıkçıların tüm hazırlıklarını yaptığını söyleyen Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, "Balıkçılarımız ağlarını ve teknelerini hazırladılar. Şu anda limanımızda yüzde doksan oranında hazırız, bir haftamız kaldı. Kazasız belasız bir sezon diliyoruz. Heyecan büyük denizde balık var. Bu sene bolluk söz konusu, ağlarımızda ve teknelerimizde en küçük detaya bile dikkat etmeye başladık. Sezon içinde sıkıntı yaşamak istemiyoruz" dedi.

"Palamut sezonu olacak"

Palamutun en iyi sezonu olacağını söyleyen Karakaş, "Gözlemlediğimiz kadarıyla palamutta en iyi sezon olacağını düşünüyoruz. Lüfer, istavrit bol miktarda ve gündemde olan balıklarımız bunlar. Hava şartlarına bakacak olursak bol av olacak şekilde hava şartları var. Çok sert fırtınalar olmadığı sürece her gün bol balık çıkacaktır. Bu da zaman içerisinde tezgahlara ve tüketiciye de yansıyacak. Şu anda fiyatlara baktığımızda çok yüksek değil. İri palamut 40 lira, biraz düşük palamutlar 15 liradan satılıyor. Mezgit ve barbun balığında artış var. Bolluk var, halkımız ucuz balık yiyecek diye düşünüyoruz" diye konuştu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Akçakoca, Eylül, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de balıkçılar gün sayıyor - Son Dakika

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