Karaman, cipslik patates üretimiyle ön plana çıkıyor

Karaman'da hasadı tamamlanan ve rekoltesiyle üreticisinin yüzünü güldüren cipslik patateslerin 3 bin tonu tohumluk olarak gelecek yıl üretim yapacak çiftçilere dağıtılacak.

Pancar, buğday, arpa, fasulye, nohut, mısır üretiminin yoğun yapıldığı Karaman, 15 yıl önce başlayan cipslik patates üretimiyle de ön plana çıkıyor.

Firmaların öncülüğünde sözleşmeli cipslik patates üretimi yapılan kentte, elde edilen ürünün tamamına yakını cips firmalarına satılıyor.

Akçaşehir beldesi ve Merkeze bağlı Burunoba köyünde 4 bin dekar alanda cipslik patates ekimi yaptıran firma, rekolteden de memnun. Ürünün 3 bin tonu tohumluk olarak ayrılarak, gelecek yıl üretim yapacak olan çiftçilere dağıtılacak.

"İlerleyen yıllarda en önemli cipslik patates üretim merkezi olacağımızı düşünüyorum"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, AA muhabirine, sözleşmeli patates ekiminin son yıllarda Karaman'da artmaya başladığını söyledi.

Sözleşmeli ekimlerin bir nevi çiftçinin yükünü azalttığına değinen Bayram, "Çiftçinin riski azalıyor. Hasat sonuna kadar üretici masraflarını avans olarak alıyor. Üretimin her safhası denetleniyor. Ürününü satıp satamayacağı kaygısı taşımıyor." dedi.

Karaman çiftçisinin ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını kaydeden Bayram, şöyle konuştu:

" Türkiye'de cipslik patates üretimi 120 bin ton civarında. Bizim üretimimiz bu yıl 18 bin ton. Bu geçen yıl 16 bin ton civarındaydı. Ülkemizdeki 6 cipslik patatesten biri Karaman'da üretiliyor. İlimizden elde edilen 3 bin ton tohumluk cipslik patates ülkemizin çeşitli yerlerine gönderiliyor. İlerleyen yıllarda en önemli cipslik patates üretim merkezi olacağımızı düşünüyorum.

Karaman çiftçisinin en önemli sorunu su. Patates diğer ürünler kadar su istemiyor. Eskiden patates üretiminde yağmurlama gibi yöntemler kullanılıyordu. Bu tarlada bu yıl ilk defa damlama sulama kullanıldı. Bu da su kullanımını yüzde 50 oranında azalttı. Patates bu durumda suyun verimli kullanılması, sözleşmeli ekim ve toprağın patates ekimine uygun olması gibi önceliklerinden dolayı ürün çeşitliliğinde gelecekte önemli yer teşkil edecek."

Üretici Ramazan Sayma da 5 yıldır bir firmaya tedarikçi olarak patates üretimi yaptığını belirterek, "Firmaya 150 ile 200 dekar arasında patates ekiyorum. Daha önce bizim köyümüzde hiç patates ekilmezdi. Biz olmaz sanıyorduk, oluyormuş, öğrendik. Çok memnunuz." diye konuştu.

"Bölge patates üretimi için uygun, ürünümüz kaliteli"

Firma yetkilisi Faruk Bedlek de bölgede, 10 yıldır sözleşmeli olarak patates üretimi yaptırdıklarını söyledi.

Ürünün sanayilik olduğunu anlatan Bedlek, şunları kaydetti:

"Bölge patates üretimi için uygun, ürünümüz kaliteli. Üretim alanlarında sulama sistemi olarak, en son teknoloji olan ve hızla tükenen su kaynaklarımızı tasarruflu şekilde kullanmamızı sağlayan damlama sulama yöntemiyle sulama yapılmakta. İnsan sağlığını ön planda tutarak, dünyanın bütün ülkelerinde geçerli olan iyi tarım uygulaması sertifikalarıyla üretim yapılmakta. Bunun yanında ekimden hasada kadar bölge halkından onlarca kişi istihdam ediliyor. Soğuk hava depomuzda seçme paketleme işlerinde yıl boyu çalışanlarımız var. Bölge esnafına ciddi katkılar sunuyoruz."