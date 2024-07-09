Karaman'da Hububat Hasadında Rekolte Düşüklüğü

Ekonomi

Hububat hasadının başladığı Karaman'da rekolte düşüklüğü çiftçinin yüzünü güldürmüyor.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 1 milyon dekarın üzerinde hububat ekimi olan Karaman'da geçen yıla göre bu yıl yüzde 30'lara varan rekolte kaybı olduğunu söyledi.

Mehmet Bayram, buğday hasadı yapılan merkeze bağlı Ekinözü köyünde incelemelerde bulundu.

"Karaman'da yüzde 30 rekolte kaybı var"

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da arpadan sonra buğday hasadının da yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bayram, yapılan hasatlara baktığımız da mahsulün geçen yıllara göre bu yıl oldukça düşük olduğunu belirterek, "Mayıs ayındaki yaşanan soğuk havalardan dolayı buğdayın çiçeklenme döneminde yeterli döllenme oluşmadığından dolayı başakların doldurmadığını görüyoruz. Geçen yılki hasatla bu yılki hasadı kıyasladığımız da ciddi anlamda verim düşüklüğü var. Geçen yıl 800 kilo mahsul alınan arazilerde bu gün 400-500 kilo mahsul alınıyor. Mahsulün düşüklüğü girdilerin artması ve açıklanan fiyatların tatmin edici olmaması ise çiftçi açısında ciddi anlamda sıkıntıya neden oldu. Kıraç araziler de verim neredeyse 100 kiloya kadar düştü. Karaman'da 1 milyon dekarın üzerinde bir hububat ekimi var. Verim düşüklüğünün ciddi olduğunu görüyoruz. Türkiye geneline baktığımız da devletin öngörüsüne göre 19 milyon ton buğday üretiminin yüzde 20-25 kayıp yaşanacağını ve 16 milyon civarında bir üretim olacağı kanısındayız. Türkiye geneline kıyasla Karaman'da da yüzde 30 civarlarında bir kayıp olacağını tahmin ediyoruz" dedi. - KARAMAN