Karataş'ta 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Karataş'ta 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek

Karataş\'ta 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek
26.06.2025 16:13
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44 sera ile tamamlanacak Sera OTB, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak ve tarım potansiyelini artıracak.

Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, yılsonuna tamamlanması planlanan Sera OTB'de, 44 sera yer alacağını ve 3 bin 750'si kadın olmak üzere toplam 5 bin kişi istihdam edileceğini söyledi.

Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram başkanlığında tahsis talep eden paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Sera OTB'nin yatırımcılarıyla yapılan toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmalar, gelenin son durum ve önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Sera OTB hakkında bilgi veren Başkan Yücel Bayram, "Karataş/Bebeli'de, tarıma elverişli olmayan atıl arazide topraksız tarım tekniğiyle üretim yapılacak olan ve bu yılsonuna tamamlanması planlanan Sera OTB'de, 44 sera yer alacak ve 3 bin 750'si kadın olmak üzere toplam 5 bin kişi istihdam edilecek" dedi.

Sera OTB'nin tamamlandığında ilin sahip olduğu potansiyeli daha da geliştirerek küresel rekabet gücünü artıracağını belirten Başkan Bayram, "4 bin 100 dekar arazi mülkiyeti ile Türkiye'nin en büyük sera kümelenmesi olacağını ve topraksız tarım tekniği uygulaması ile kurulacak modern seraların Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda alt yapı işi devam eden OTB'nin geldiği son nokta hakkında tahsis talep eden paydaşlarımızla atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karataş'ta 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek - Son Dakika

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