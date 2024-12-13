Karayazı'da 248 Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Karayazı'da 248 Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı

Karayazı'da 248 üreticiye hibeli süt sağım makinesi dağıtıldı; hayvancılık destekleniyor.

13.12.2024 10:17
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Erzurum'un hayvan varlığıyla öne çıkan Karayazı içesinde 248 üreticiye, yüzde 60'ı hibe süt sağım makinesi dağıtıldı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı ikinci ilçesi Karayazı, zengin bitki örtüsüne sahip meraları ve hayvan varlığıyla dikkati çekiyor.

Karayazı'da hayvancılığı geliştirmek, iş yükünü azaltmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karayazı Kaymakamlığınca hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "DAP ile Süt Sığırcılığı Artıyor Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda süt sağım makinesi dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, tarım ve hayvancılığı destekleyici çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Hayvansal üretimin en önemli çıktılarından olan sütü, sanayiye hijyenik ve sağlıklı şekilde aktarmak başlıca hedeflerimiz arasında. Bu doğrultuda ilimizde süte dair farkındalık çalışmaları, soğuk süt zinciri projeleri, süt sağım makinesi dağıtımı gibi çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç çiftçi İlayda Tutkun ise çiftçilikle ailesini geçindirenlerin her şartta üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılık gelişip büyüdükçe Erzurum'un da büyüyeceğini vurgulayan Tutkun, "Yeter ki devletimiz var olsun, başımızda olsun. Bizlere sağlanan makine ekipman desteklerinden dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım." diye konuştu.

Karayazı Kaymakamı Onur Titiz, DAP Bölge Kalkınma İdare temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yetiştiricilerin katılımıyla gerçekleştirilen tören, protokolün 248 süt sağım makinesini üreticilere teslim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karayazı'da 248 Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı - Son Dakika

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