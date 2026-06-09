Karayollarında Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karayollarında Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

09.06.2026 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik işaretlerine uyulması zorunlu, birçok yolda çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşakları 0-3. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gümüşova arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple TEM Otoyolu bölümler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer kesimden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü'ndeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametinden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Tarsus Batı bağlantı yolunun Tarsus Batı Gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun D-400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde (Çimşit Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Alanya-Manavgat yolunun 52-59. kilometrelerinde Dim-Oba-Mahmutlar tünellerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla 23.00-04.00 saatlerinde sürücüler imar yollarına yönlendirilecek.

Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerindeki tünellerde elektrik, elektronik sistemleri bakım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 19 Haziran'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 49-51. kilometrelerinde 09.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek patlatmalı yapım çalışması sebebiyle trafik akışı kısa sürelerle durdurulacak.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-5, Çorum-Mecitözü yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karayollarında Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak "Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor
20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti İşte örnek daireler 20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti! İşte örnek daireler
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

08:43
Aziz Yıldırım’ın “Bunu kim aldı“ dediği yıldız hakkında karar çıktı
Aziz Yıldırım'ın "Bunu kim aldı" dediği yıldız hakkında karar çıktı
08:40
Ederson’un geleceği belli oldu
Ederson'un geleceği belli oldu
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
07:21
Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı Afrikalı göçmen kafasını kesmeye çalıştı
Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Afrikalı göçmen kafasını kesmeye çalıştı
07:17
10 yıllık sır perdesi aralanıyor Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 08:48:54. #7.13#
SON DAKİKA: Karayollarında Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.