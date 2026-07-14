Karayollarındaki Çalışmalar: Trafikte Dikkat! - Son Dakika
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Karayollarındaki Çalışmalar: Trafikte Dikkat!

14.07.2026 08:35
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Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Silivri-Kınalı kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan sağlanıyor. Çalışmaların ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kolu da kapatıldı. İşlemler 20.00-07.00 saatlerinde yürütülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Yenipazar çıkış kolundaki üstyapı çalışması sebebiyle ulaşım Yenipazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Polatlı-Yunak yolunun 60-68. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12-13. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 19-29. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Turhal-Zile yolunun 41-47. kilometreleri ile Çanakkale-Çan yolunun 39-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0-28. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karayollarındaki Çalışmalar: Trafikte Dikkat! - Son Dakika

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