Karbonmonoksit Zehirlenmesi Uyarısı

Ekonomi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Gültekin Akyol, kış aylarının gelmesiyle birlikte soba, şofben ve doğalgaz kullanımı artmasına bağlı olarak, sessiz ve sinsi bir tehlike olan karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarında artış olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Gültekin Akyol, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarılarda bulundu.

Zehirlenme belirtisi hissedenlerin zaman kaybetmeden hastaneye başvurması gerektiğini belirten Akyol, karbonmonoksitin fark edilmesinin zor olduğu için ölümcül sonuçlara yol açabileceğinin altını çizdi.

Karbonmonoksit zehirlenmesinin baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi belirtiler gösterdiğini aktaran Akyol, "Bu belirtileri hissedenler hızla temiz havaya çıkmalı ve 112 Acil Servis'i araması gerekiyor. Evde otururken birçok kişide baş ağrısı olması basit bir durum gibi gözükse bile bundan şüphelenerek önlem alınması hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Her yıl birçok kişinin hayatına mal olan karbonmonoksit zehirlenmesinin basit önlemlerle engellenebileceğini vurgulayan Akyol, bacaların düzenli olarak temizlenmesi, soba borularının tam oturtulması ve kaçak olup olmadığının kontrol edilmesi, sobayı yatmadan önce tamamen söndürülmesi, kapalı alanlarda kömür, odun ya da mangal yakılmaması, ?şofben ve kombi gibi cihazların havalandırmasına dikkat edilmesi gibi önlemlerin alınabileceğini kaydetti.