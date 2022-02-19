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Kardelen'e güvenli gıda sertifikası - Son Dakika

Kardelen'e güvenli gıda sertifikası

19.02.2022 14:50
Kardelen'e güvenli gıda sertifikası

Bursa'nın yerel lezzeti kestane şekerini Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markasıyla yurtiçi ve yurtdışı pazara sunan İlka Şekerleme, gıdada kalite ve güvenliği ön planda tutan sertifikasyon sistemi FSSC 22000'nin güncellenmiş üst versiyonu 5.1 belgesi aldı.

Bursa'nın yerel lezzeti kestane şekerini Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markasıyla yurtiçi ve yurtdışı pazara sunan İlka Şekerleme, gıdada kalite ve güvenliği ön planda tutan sertifikasyon sistemi FSSC 22000'nin güncellenmiş üst versiyonu 5.1 belgesi aldı. İlka Şekerleme'ye belgesini, FSSC 22000'in Türkiye'deki akreditasyon kuruluşu olan TSE yetkilileri verdi.

İlka Şekerleme Kalite AR-GE Müdürü Ebru Aygün, gıda güvenliği ve kalitesi konusunda oldukça titiz davrandıklarını belirterek, ilgili kuruluşlardan bu amaçla belgeler alarak güvenilir firma imajını güçlendirdiklerini söyledi. 30 yıllık üretim tecrübesine sahip İlka Şekerleme'nin 2007 yılında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve 2019 yılında ise FSSC 22000 5.0 Gıda Güvenliği Sertifikasyon Belgesi alan sektördeki ilk firma olduğunu belirten Aygün, şimdi de FSSC 22000'in güncellenmiş 5.1 versiyonunu oluşturan belgeyi almaya hak kazandıklarını söyledi. Güncellenme sonrası belirlenen yeni kriterleri eksiksiz bir şekilde yerine getirerek, akreditasyon yetkili kuruluşu TSE'den belge aldıklarını kaydeden Ebru Aygün, "Yeni belge bize gıda savunması, taklit, tahşiş, alerjen yönetimi, çevresel izleme, operasyonel ön gereksinim programlarının doğrulanması konularında kendimizi geliştirme zorunluluğu getiriyor. Yapılan denetimlerden başarıyla geçerek sektöre öncülük etme anlamında yeni bir adım attık" dedi.

Kalite AR-GE Müdürü Ebru Aygün, İlka Şekerleme olarak gıda güvenliği ve kalite konusunda tüm adımları attıklarını belirterek, bugüne kadar aldıkları sertifikalarla bunu kanıtladıklarını söyledi. FSSC 22000 5.1'in, şirketlere gıda güvenliği risklerini yönetme ve güvenli ürünler sağlamak için sıkı bir denetim yükümlüğü getirdiğini vurgulayan Aygün, "Belgelerimiz müşterilerimizin ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketmelerine imkan sağlıyor. Müşterilerimize, hammadde tedarikinden ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadarki tüm aşamaları için sıkı bir gıda güvenliği sistemine sahip olduğumuzu göstermiş oluyoruz. Güvenli gıda ve kalite konusunda sektöre öncülük etmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu. - BURSA

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Araştırma Geliştirme, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kardelen'e güvenli gıda sertifikası - Son Dakika Ekonomi


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