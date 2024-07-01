KARDEMİR, 2024-2028 Stratejik Planını ve Kurumsal Performans Sistemini Değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

KARDEMİR, 2024-2028 Stratejik Planını ve Kurumsal Performans Sistemini Değerlendirdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Bolu'da düzenlenen toplantıda 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planını ve kurumsal performans sistemini ele aldı. Toplantıya KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, yönetim kurulu üyeleri ve ünite müdürleri katıldı. Performans sistemi ve birim hedeflerinin değerlendirildiği toplantıda, şirketin geleceği için yeni hedefler belirlendi ve planlar yapıldı. Demir, tüm yöneticilerden yüksek gayret göstermelerini ve şirketi daha parlak bir geleceğe taşımalarını istedi.

01.07.2024 20:51
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planı ve kurumsal performans sistemi, Bolu'da düzenlenen toplantıda ele alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta sonu Abant'taki otelde "KARDEMİR'den Geleceğe Güçlü Adımlar: Stratejik Plan ve Kurumsal Performans Sistemi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, yönetim kurulu üyeleri ve ünite müdürleri katıldı.

KARDEMİR'in geleceğine yön vermek amacıyla hazırlanan, 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planı ve kurumsal performans sistemi, şirket yetkililerince ele alındı.

İki oturumda gerçekleştirilen toplantının birinci bölümünde performans sistemi, diğer kısımda birimlerin belirlediği hedef göstergelerine ulaşıp ulaşmadığını gösteren birim karne değerlendirmesi yapıldı.

Ünite müdürleri, hedefe ulaşmayan göstergelerin nedenlerini ve bir sonraki çeyrek için planlarını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, stratejik planın şirketin geleceği için hayırlı olmasını temenni ederek, tüm yöneticilerden yüksek gayret göstermelerini istedi.

Şirketin köklü geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bu noktada durum tespiti yaparak nerede olduğumuzu ve nereye gitmek istediğimizi belirlememiz gerekiyor. Hedeflerimizi tespit ederek hangi yöne ilerlememiz gerektiğine karar vermeliyiz. Yeni yol çizmek, daha dinamik ve güvenli geleceğe ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu süreçte gösterdiğiniz tüm çabalardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Hep birlikte şirketimizi daha parlak ve sürdürülebilir geleceğe taşıyacağız."

Kaynak: AA

İsmail Demir, Karabük, Bolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR, 2024-2028 Stratejik Planını ve Kurumsal Performans Sistemini Değerlendirdi - Son Dakika

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