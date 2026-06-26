KARDEMİR, Bulgaristan'a İhracat Yapacak - Son Dakika
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KARDEMİR, Bulgaristan'a İhracat Yapacak

KARDEMİR, Bulgaristan\'a İhracat Yapacak
26.06.2026 20:54
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KARDEMİR, Bulgaristan'a 2,5 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihraçu için sözleşme imzaladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Bulgaristan'a 2,5 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihraç edecek.

Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in yüksek katma değerli ürün ihracatındaki başarısını Bulgaristan pazarıyla imzaladığı yaklaşık 2,5 milyon dolarlık yeni tip demir yolu tekeri satış sözleşmesiyle bir kez daha ortaya koyduğu bildirildi.

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olan KARDEMİR'in, katma değerli üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda uluslararası pazarlardaki etkinliğini güçlendirmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda şirketimiz, Bulgaristan'da faaliyet gösteren müşterimiz ile demir yolu tekeri satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında üretilecek demir yolu tekerlerinin sevkiyatı yıl içerisinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu anlaşma, KARDEMİR'in ihracat pazarlarındaki büyümesini desteklerken, yüksek katma değerli ürün portföyünün uluslararası pazarlarda gördüğü güçlü talebi de bir kez daha teyit etmektedir."

Uluslararası kalite standartlarına uygun ileri üretim teknolojileriyle geliştirilen demir yolu tekerlerinin, kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla yurt dışı pazarlarda tercih edilmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu sözleşme, KARDEMİR'in demir yolu sanayisine yönelik stratejik üretim kabiliyetini ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü pekiştiren önemli adımlardan biri olmuştur. Yerli ve milli üretim anlayışıyla geliştirdiğimiz yüksek katma değerli ürünleri dünya pazarlarıyla buluşturmaya devam eden şirketimiz, yıl içerisinde gerçekleştirilecek sevkiyatla ihracat performansına katkı sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, KARDEMİR'in, demir yolu tekeri, teker seti ve demir yolu rayı üretimindeki yetkinlikleriyle ülkenin demir yolu sanayisine güç katmayı, stratejik ürünlerde ihracatını artırmayı ve Türkiye ekonomisi için değer üretmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Karabük, Ekonomi, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR, Bulgaristan'a İhracat Yapacak - Son Dakika

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