KARDEMİR'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KARDEMİR'de İftar Programı Düzenlendi

KARDEMİR\'de İftar Programı Düzenlendi
27.02.2026 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARDEMİR iftarında Başkan Oflaz, emekçilerin sağlığını önceliklendirdiklerini belirtti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) iftar programı yapıldı.

Fabrikanın merkez yemekhanesinde düzenlenen iftar programında konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR'in "fabrikalar kuran fabrika" olarak anıldığını belirtti.

"Şehir kuran" fabrikanın bu dönemdeki emekçileri, paydaşları ve destekçilerinin bugün burada bulunduğunu dile getiren Oflaz, "Çalışanlarımız olarak önceliğimiz tabii ki sizlerin canınızın varlığı, canınızın sağlığı. Elimizden geldiğince yönetici arkadaşlarımızla sizlere her zaman destek olmaya gayret ediyoruz." dedi."

Programa AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile fabrika işçileri katıldı.

Kaynak: AA

Muhammed Ali, Karabük, Ekonomi, İftar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Haftalardır forma giymeyen Tarık Çetin, Nottingham Forest maçına damga vurdu Haftalardır forma giymeyen Tarık Çetin, Nottingham Forest maçına damga vurdu
İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante’yi tartışmaya haddi yok İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi yok
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 22:15:48. #7.13#
SON DAKİKA: KARDEMİR'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.