KARDEMİR'de İş Sağlığı ve Güvenliği Etkinliği
KARDEMİR'de İş Sağlığı ve Güvenliği Etkinliği

06.05.2026 18:46
KARDEMİR, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) iş sağlığı ve güvenliği etkinliği düzenlendi.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, 4-10 Mayıs "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlik, KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın açılış bölümünde, iş sağlığı ve güvenliğinin üretim süreçlerindeki kritik rolü, güvenli davranış alışkanlıklarının önemi ve önleyici yaklaşımın çalışma hayatına katkıları ele alındı.

Etkinlikte, KARDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sabri Kılıç ile Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demir konuşma yaptı.

Program kapsamında gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği sunumlarında, çalışma sahalarındaki iyi uygulama örnekleri ve iyileştirme çalışmaları paylaşıldı. Sunumlarda, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün çalışanların aktif katılımı ve sürekli gelişim anlayışıyla güçlendiği vurgulandı.

Etkinlik çerçevesinde, son 1, 3 ve 5 yıldır iş kazası yaşanmayan başmühendisliklere plaket takdimi gerçekleştirildi. Ödüllendirme ile güvenli çalışma kültürünün teşvik edilmesi ve örnek uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflendi.

Programda ayrıca, KARDEMİR çalışanları tarafından hazırlanan ve sahnelenen İSG Tiyatrosu "Keşke" oyunu da izleyicilerle buluştu. İş kazalarının önlenmesinde farkındalık, dikkat ve sorumluluk bilincinin önemine dikkati çeken oyun, çalışanlara mesaj verdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü ile İşyeri Başhekimliği koordinasyonunda davet edilen firmalar tarafından kurulan stantlarda ise İSG ekipmanları ve kişisel koruyucu donanımlar tanıtıldı. Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen uygulamalı bilgilendirmelerle iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılması amaçlandı.

Etkinliğe, KARDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker başta olmak üzere şirket üst yönetimi, yöneticiler ve çok sayıda çalışan katıldı.

Kaynak: AA

