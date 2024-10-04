KARDEMİR'den Rekor Döküm Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

KARDEMİR'den Rekor Döküm Başarısı

KARDEMİR, günlük 72 dökümle yeni bir rekora imza attı ve Türkiye sanayisine katkı sağlamaya devam ediyor.

04.10.2024 17:47
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çelikhane tesislerinde 120 tonluk konverterlerle günlük 72 döküm gerçekleştirilerek yeni bir rekora imza atıldı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR olarak bilgi, birikim ve çalışanların özverisiyle Türkiye sanayisine katkı sağlamaya devam edildiği belirtildi.

KARDEMİR'in vizyonu ve misyonu doğrultusunda, gelecekteki hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığın bir kez daha ortaya konduğu aktarılan açıklamada, "Bu başarı, ek yatırım yapmadan yıllık 3 milyon ton sıvı çelik üretimine ilerlediğimizin en somut göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Günlük döküm sayısı rekoru başarısının gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yöneticilere, mühendislere ve çalışanlara teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR olarak Türkiye'nin çelik sektörüne olan katkılarımızı artırarak sürdüreceğimizi ve ülkemizi bu alanda en ileri noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz. Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası, 1937 yılında kurulan ve Türkiye'nin sanayileşme sürecinin en önemli mihenk taşlarından biri olan KARDEMİR hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara yönelik kaliteli çelik üretiminde sektörün öncüsü olmaya devam etmektedir.

Teknolojik yatırımlarımız ve genişleyen üretim kapasitemizle Türk çelik sektörünün gelişimine sağladığımız katkılar, aynı ivmeyle artarak sürecektir. KARDEMİR olarak demir çelik sektörüne yerli ve milli üretim stratejileriyle katma değer sağlayan sektörel bağımsızlığı ve Türkiye Yüzyılı ilkelerini benimseyen küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Üretim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'den Rekor Döküm Başarısı - Son Dakika

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