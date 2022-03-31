KARDEMİR'den satış duyurusu - Son Dakika
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KARDEMİR'den satış duyurusu

31.03.2022 12:28
KARDEMİR'den satış duyurusu

KARDEMİR A.Ş., Nisan-Haziran 2022 döneminde nervürlü inşaat demiri, kütük, profil ve kangal-çubuk satışı yapacağını duyurdu.

KARDEMİR A.Ş., Nisan-Haziran 2022 döneminde nervürlü inşaat demiri, kütük, profil ve kangal-çubuk satışı yapacağını duyurdu.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'den (KARDEMİR) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, üç aylık süreçte yapılacak satışlar için talep sahibi hissedar müşterilerin, şirket unvanı, şahsi isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 31 Mart'a akşam 17.30'a kadar kuruma başvurmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca satış prosedürlerine göre yüzde 30 taahhütlü ve yüzde 70 serbest olmak üzere Nisan -Haziran 2022 döneminde liste fiyatı üzerinden 196 bin ton kütük, 125 bin ton nervürlü inşaat demiri, 111 bin ton profil ile 135 bin ton kangal -çubuk satışı programlandığı belirtildi. - KARABÜK

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Haziran, Karabük, İnşaat, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'den satış duyurusu - Son Dakika


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