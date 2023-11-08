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KARDEMİR'den ses getirecek karar! Emekli olan çalışanların yerine çocuklarını işe alacak - Son Dakika

KARDEMİR'den ses getirecek karar! Emekli olan çalışanların yerine çocuklarını işe alacak

KARDEMİR\'den ses getirecek karar! Emekli olan çalışanların yerine çocuklarını işe alacak
08.11.2023 16:15  - Güncelleme: 10:18

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları ses getirecek bir karara imza attı. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan KARDEMİR, fabrikadan emekli olmak isteyenlerin yerine çocuklarını işe alacak.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), emekli olmayı hak eden işçilerin yerine uygunluk şartlarını taşıyan çocuklarının işe alınacağını bildirdi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KARDEMİR'e 600 işçi alınacağını açıklamasının ardından ilk etapta 300 işçi alımının gerçekleştirildiği belirtildi. İkinci etap çalışmalarının başladığı ve bu kapsamda emekli işçilerin yerine şartları uygun çocuklarının işe alınacağı aktarılan açıklamada, "Emekliliğe Teşvik Uygulaması" kapsamında emekli olacak işçilerin İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurularının ardından şartları uygun adayların süreçlerinin en yakın zamanda başlayacağı ifade edildi.

KARDEMİR emekli olan işçilerin yerine çocuklarını işe alacak

"İKİNCİ ETAP ALIMLARI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda ilk etap alımının ardından ikinci etabı da gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın şirketimize verdiği değerin farkında olarak adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. KARDEMİR kaliteli insan kaynağını artırarak gelişmeye devam etmek kararlılığında yoluna devam edecektir. Yapacağımız bu alımlarla insan kaynağı ağımızın genişleyeceğine ve yeni arkadaşlarımızın şirketimize katkı sağlayacağına inancım tamdır. Şirketimize yıllarca katkı ve emek veren emekli olacak işçilerimize teşekkür eder, hayatlarında başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Demir, Karabük, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'den ses getirecek karar! Emekli olan çalışanların yerine çocuklarını işe alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARDEMİR'den ses getirecek karar! Emekli olan çalışanların yerine çocuklarını işe alacak - Son Dakika
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