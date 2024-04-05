KARDEMİR, yük taşımacılığı esaslı yeni şirket kurdu

Ekonomi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından tek ortaklı 200 milyon lira sermayeli yük taşımacılığı esaslı KARLİMTAŞ isimli yeni şirket kuruldu.

KARDEMİR'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin her türlü demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile bu amaçlara matuf olmak veya bu hususlarla ilgili olmak kaydıyla ilave faaliyetlerde bulunmak maksadıyla kurulduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Şirketimizin yatırım planı kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet göstermek ve yük taşımacılığı esaslı olmak üzere, her türlü demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile bu amaçlara matuf olmak veya bu hususlarla ilgili olmak kaydıyla ilave faaliyetlerde bulunmak maksadıyla şirketimizin tek ortağı olduğu, 200 milyon TL sermayeli, KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi unvanında yeni bir şirket kurulmuştur" denildi. - KARABÜK