Karekod Uygulaması Zorunlu Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Karekod Uygulaması Zorunlu Hale Geldi

29.07.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketici dernekleri, zorunlu hale gelen karekod uygulamasının denetimlerinin sürmesini istiyor.

Tüketici dernekleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl başlatılan "karekod uygulaması"nın dün itibarıyla zorunlu hale getirilmesini memnuniyetle karşılarken, denetimlerin sürmesini istedi.

Tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesi amacıyla başlatılan "karekod uygulaması", dün itibarıyla satış ve toplu tüketim işletmelerinde zorunlu hale geldi.

AA muhabirine açıklama yapan tüketici derneklerinin yetkilileri, kararı memnuniyetle karşılarken, uygulamanın devamı için denetimlerin sıkılaşması gerektiğini bildirdi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, teknolojinin imkanlarından yararlanılarak tüketicinin korunması adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

Uygulamayla birlikte tüketicinin gıdayla ilgili denetim geçmişi ve gıdanın kaynağıyla ilgili bilgi sahibi olabileceğini belirten Deniz, şunları ifade etti:

"Tarım Bakanlığı son dönemde gıda konusunda sahtecilik, taklit ve tağşiş yapan firmaları da firma ismi belirterek açıklıyordu, bu da onun devamı niteliğinde, daha da zenginleştirici bir adım. Tüketici dernekleri olarak her zaman şunu söylüyoruz; tüketiciyi koruyacak olan ne Tüketici Yasası ne Ticaret Bakanlığı ne de Tarım Bakanlığıdır. Tüketiciyi koruyacak ilk önce kendisidir. Dolayısıyla tüketicilerin hepimizin elinde olan bu akıllı telefonlarla hem fiyat hem de gıda geçmişiyle ilgili sorgulamaları mutlaka yapmalarında yarar var. Bakanlığın bu uygulaması tüketiciler için çok önemli bir imkan. Bakanlığı, emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Biz de uygulamanın takipçisi olacağız."

"Önemli olan, düzenlemenin uygulanabilir olması"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de uygulamanın zorunlu hale getirilmesinin sektör ve tüketiciler için olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirdi, düzenlemenin uygulanabilirliğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Karekod uygulamasının getirilerine işaret eden Küçük, şunları söyledi:

"Uygulama, vatandaşların gerek gıda ürünü satışı yapan işletmelerin gerekse lokanta, restoran gibi gıda hizmeti sunan işletmelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ne sıklıkla denetlendiği, o işletmede satılan ürünlerin veya verilen hizmetlerin gıda güvenliği açısından uygun olup olmadığına ilişkin bilgilere ulaşmasını sağlayacak. Vatandaşlar, söz konusu işletmenin standartlara uygun hizmet verip vermediğine erişebilecek. Burada vatandaşlarımıza şöyle bir uyarı yapmak istiyoruz; karekod uygulamasını kullanabilmek için Tarım Bakanlığının 'Tarım Cebimde' uygulamasının telefonlara indirilmesi gerekiyor. Tüketiciler bu uygulamayı indirip, gittikleri işletmelerin kolay görülebilir, kolay ulaşılabilir yerlere asmış oldukları o karekodları uygulama üzerinden okutarak o işletme hakkında bir fikir sahibi, bilgi sahibi olabilirler."

Uygulamanın, vatandaşların güvenli alışveriş ya da güvenli hizmete ulaşması için çok önemli olduğunun altını çizen Küçük, bu uygulamadan henüz habersiz işletmeler olduğunu, işletmelere bunun duyurulması için çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Küçük, "Hayata geçirilen uygulama, tüketiciler açısından oldukça önemli ve yararlı bir uygulama. Burada denetimlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karekod Uygulaması Zorunlu Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı İşte ifadesi Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti

10:56
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım
10:26
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ’’meczup’’ imajı çiziyor
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor
10:07
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
07:41
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
16:11
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
16:09
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
16:08
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
16:04
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
16:01
Sivas’ta kene bir can daha aldı
Sivas'ta kene bir can daha aldı
15:32
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
15:29
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
15:08
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 11:28:30. #7.11#
SON DAKİKA: Karekod Uygulaması Zorunlu Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.