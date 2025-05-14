KARGU İHA'nın İlk İhracatı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

KARGU İHA'nın İlk İhracatı Gerçekleşti

STM tarafından geliştirilen zırh delici KARGU İHA, ilk ihracat sözleşmesini imzaladı.

14.05.2025 17:03
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Zırh Delici Harp Başlıklı KARGU'dan ilk ihracat başarısı

ANKARA - STM tarafından geliştirilen zırh delici harp başlıklı KARGU İHA, ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Türk savunma sanayine yönelik çözümler üreten STM, geliştirdiği yenilikçi ve milli sistemlerle uluslararası arenada ihracat başarıları yakalamaya devam ediyor. STM, milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadele etkin kullanılan Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı "STM KARGU"ya geçtiğimiz yıl, zırh delici harp başlığı entegre etti. Yoğun bir geliştirme safhasının ardından, sahaya çıkan zırh delici KARGU, test atışlarında belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

Test atışlarında hedeflerini noktasal hassasiyetle vurmasının ardından dikkatleri üzerine çeken zırh delici mühimmat başlıklı KARGU, ilk ihracat sözleşmesini imzaladı. Teslimatların 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

"Zırh delici başlıklı KARGU'ya yurt dışından yoğun ilgi var"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KARGU'nun harp sahasının dinamiklerine göre sürekli geliştirildiğini ve farklı faydalı yük seçenekleri ile donatıldığını belirti ve şöyle devam etti:

"Bugüne kadar anti-personel harp başlığı ile üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkenin tercihi olan KARGU, bundan sonra zırh delici harp başlığı ile de başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin hizmetinde olacak. Buna yönelik ilk ihracat sözleşmemizi imzaladık. Zırh delici KARGU'nun, daha önce anti-personel başlıklı versiyonunu aktif olarak kullanan bir ülke tarafından tercih edilmesi, ürünün güvenilirliği ve etkili performansına duyulan memnuniyeti de bir kez daha gösteriyor. Zırh delici KARGU'ya yurt dışında yoğun bir ilgi var, farklı ülkelerle temaslarımız sürüyor. İlerleyen süreçte de yeni ihracat haberlerini paylaşmayı hedefliyoruz. Savunma sanayii ihracat hedeflerimize katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkenin tercihi

Kamuoyunda "kamikaze İHA" olarak da bilinen vurucu İHA KARGU, STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine 2018 yılında giren KARGU, TSK başta olmak üzere Türkiye'de çeşitli güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor. Dünya arenasında dikkatleri üzerine çeken KARGU 2021 yılında ilk ihracat başarına imza atarken, 2024 yılına gelindiğinde, üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi.

Farklı mühimmat seçenekleri

Kullanıcı personel sahadaki anlık duruma göre, KARGU'dan anti personel mühimmat başlığını çıkarıp, zırh delici başlığı hızlıca değiştirebiliyor. Anti-personel mühimmat ile KARGU, tekil veya grup halindeki düşman unsurlarına karşı kullanılırken, zırh delici KARGU ise mobil ve yerleşik kara hedeflerine, dayanıklı yapılara ve zırhlı kara araçlarına etki ediyor.

Düşman bölgesinde tespit edilmesi zor

Düşük radar kesit alanı özelliği ile düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan KARGU, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurulabiliyor. Milli vurucu İHA KARGU, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir sürpriz etki ve operasyonel üstünlük sağlıyor. Vurucu Döner Kanatlı İHA ve Yer Kontrol İstasyonu'ndan oluşan KARGU, sahip olduğu gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece-gündüz etkin operasyon yapabiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen KARGU, 10 km menzile sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip KARGU, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatıldı. KARGU'ların sürü halinde görev yapmasını sağlayan sürü İHA teknolojisinin yanı sıra GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan KERKES Projesi de bulunuyor.

İsmi eski Türkçe'den geliyor

Eski Türkçe'de "dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamına gelen KARGU, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otomatik şekilde seyrüsefer icra ediyor. KARGU, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor. "Man-in-the-Loop" prensibi ile tamamen operatör kontrolünde görev yapan KARGU, yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARGU İHA'nın İlk İhracatı Gerçekleşti - Son Dakika

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