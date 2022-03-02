Karma Grup, güçlü iş birlikleri ile hizmetlerini genişletiyor - Son Dakika
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Karma Grup, güçlü iş birlikleri ile hizmetlerini genişletiyor

02.03.2022 10:00
Karma Grup, güçlü iş birlikleri ile hizmetlerini genişletiyor

Karma Grup Satış Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı, "Kuruluş olarak en önemli önceliğimiz mevcut tecrübe ve deneyimlerimizi müşterilerimizle paylaşarak başarılarında yanlarında olmaktır.

Karma Grup Satış Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı, "Kuruluş olarak en önemli önceliğimiz mevcut tecrübe ve deneyimlerimizi müşterilerimizle paylaşarak başarılarında yanlarında olmaktır. Güçlü iş birlikleri ile hizmetlerimizi genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karma Grup açıklamasına göre, şirket 2017'den bu yana, kısa bir süre içinde büyüyerek gıda, ambalaj ve deterjan, kozmetik, kişisel bakım, lojistik ve perakende mağazacılık sektörlerinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karma Grup Satış Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı, özellikle gıda ve kimya endüstrisinde tecrübe sahibi profesyonel yöneticilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir kuruluş olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kuruluş olarak en önemli önceliğimiz mevcut tecrübe ve deneyimlerimizi müşterilerimizle paylaşarak başarılarında yanlarında olmaktır. Güçlü iş birliklerimiz şirketimizin büyümesine hız kazandırmıştır. Karma Grup, ilk olarak 2018 de International Food Standards-IFS Akademi ile anlaşma yaparak Türkiye'nin yetkili IFS Akademi eğitim sağlayıcısı olmuştur. Özellikle Alman perakende zincirlerinin tercihi olan IFS Türkiye de gıda üreticileri ile gıda ve ilaç taşımacılığı yapan lojistik firmaların tercihi olmuştur.

Aynı zamanda Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Mükemmellik (Culture Excellence ) Modülü Eğitimlerini İngiltere menşeili Taylor Shannon International ve Campden BRI Group Türkiye satış ofisi olarak sunuyor ve gıda firmalarına mükemmelik modülü kurulumu içinde destek oluyoruz. Uluslararası mevzuat danışmanlığı hizmetini de Campden BRI Group iş birliği ile sunuyoruz."

Verilen bilgiye göre, şirket özellikle gıda da duyusal analiz, tüketici tercih testi, ürün geliştirme hizmetlerinde bünyesindeki akademisyenlerin katkılıları ile markaların tercih ettiği firma olurken, Karma Grup tamamen yerli sermaye ile hizmette dünyayı takip ederek sektörün bilgi merkezi olmayı amaçlıyor.

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Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karma Grup, güçlü iş birlikleri ile hizmetlerini genişletiyor - Son Dakika


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