Karmod'dan Polonya'ya Modüler Ofis Yapıları - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karmod'dan Polonya'ya Modüler Ofis Yapıları

Karmod, Polonya'da tarım İHA'ları üreten firmaya modüler konteyner ofis yapıları kurdu.

29.01.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karmod, Polonya'da tarımda kullanılan insansız hava araçları (İHA) üreten firmaya modüler konteyner ofis yapıları kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da tesis alanında kurulumu yapılan modüler konteyner ofisler altı bloktan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Ziya Yanık, yeni nesil konteyner yapıların Avrupa ülkelerinde ofis amaçlı kullanımlar için tercih edildiğini belirtti.

Modüler konteyner yapıların uzun ömürlü ve güvenli bina çözümleri sunduğunu aktaran Yanık, "Şantiye yapıları veya tabii afetler sonrası acil yerleşim ünitelerinde yoğun olarak tercih edilmesi nedeniyle konteyner yapılar kamuoyunda geçici bina olarak biliniyor. Bilinenin aksine konteyner yapılar uzun ömürlü ve güvenli bina çözümüdür. Konteyner modelinin şantiyeler ve afet sonrası konut çözümü olarak kullanılması yapı modelinin hızlı kurulum avantajına sahip olması nedeniyledir." ifadelerini kullandı.

Yanık, konteynerların, yönetim, satış, fabrika ofisi gibi amaçlar için uzun ömürlü kullanımda tercih edildiğini ve modüler konteyner yapılarının çelik taşıyıcı sistemleriyle güvenli, duvardan çatıya yalıtımlı sandviç panelleriyle enerji tasarrufu sağladığını kaydetti.

Kaynaksız cıvata somunlu ve geçmeli sistemin verdiği avantajların modele ilgiyi artırdığına değinen Yanık, şu bilgileri verdi:

"Modüler özellik yapının nakliyesini kolaylaştırırken, aynı zamanda yerinde çok hızlı kurulum imkanı kazandırıyor. Konteynerin ofis amaçlı kullanımında bu avantajlar öne çıkıyor. İki katlı olarak üretim sahasında farklı alanlara kurulum yapılan konteyner ofislerin toplam büyüklüğü 168 metrekare. Altı ayrı ofisin her biri iki konteyner ünitesinin birleşimiyle 28 metrekare olarak kurulum yapıldı. Proje kapsamında 12 ayrı demonte konteynerin üretimini gerçekleştirdik. Flatpack avantajımızla 12 üniteyi tek tıra yükleyerek proje sahasına sevk ettik. Konteyner ofislerin saha kurulumları 7 günde tamamlanarak firmanın kullanımına sunuldu."

Kaynak: AA

Teknoloji, Varşova, Polonya, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod'dan Polonya'ya Modüler Ofis Yapıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:55:19. #1.13#
SON DAKİKA: Karmod'dan Polonya'ya Modüler Ofis Yapıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.