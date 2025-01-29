Karmod'dan Polonya'ya Modüler Ofis Yapıları

Ekonomi

Karmod, Polonya'da tarımda kullanılan insansız hava araçları (İHA) üreten firmaya modüler konteyner ofis yapıları kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da tesis alanında kurulumu yapılan modüler konteyner ofisler altı bloktan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Ziya Yanık, yeni nesil konteyner yapıların Avrupa ülkelerinde ofis amaçlı kullanımlar için tercih edildiğini belirtti.

Modüler konteyner yapıların uzun ömürlü ve güvenli bina çözümleri sunduğunu aktaran Yanık, "Şantiye yapıları veya tabii afetler sonrası acil yerleşim ünitelerinde yoğun olarak tercih edilmesi nedeniyle konteyner yapılar kamuoyunda geçici bina olarak biliniyor. Bilinenin aksine konteyner yapılar uzun ömürlü ve güvenli bina çözümüdür. Konteyner modelinin şantiyeler ve afet sonrası konut çözümü olarak kullanılması yapı modelinin hızlı kurulum avantajına sahip olması nedeniyledir." ifadelerini kullandı.

Yanık, konteynerların, yönetim, satış, fabrika ofisi gibi amaçlar için uzun ömürlü kullanımda tercih edildiğini ve modüler konteyner yapılarının çelik taşıyıcı sistemleriyle güvenli, duvardan çatıya yalıtımlı sandviç panelleriyle enerji tasarrufu sağladığını kaydetti.

Kaynaksız cıvata somunlu ve geçmeli sistemin verdiği avantajların modele ilgiyi artırdığına değinen Yanık, şu bilgileri verdi:

"Modüler özellik yapının nakliyesini kolaylaştırırken, aynı zamanda yerinde çok hızlı kurulum imkanı kazandırıyor. Konteynerin ofis amaçlı kullanımında bu avantajlar öne çıkıyor. İki katlı olarak üretim sahasında farklı alanlara kurulum yapılan konteyner ofislerin toplam büyüklüğü 168 metrekare. Altı ayrı ofisin her biri iki konteyner ünitesinin birleşimiyle 28 metrekare olarak kurulum yapıldı. Proje kapsamında 12 ayrı demonte konteynerin üretimini gerçekleştirdik. Flatpack avantajımızla 12 üniteyi tek tıra yükleyerek proje sahasına sevk ettik. Konteyner ofislerin saha kurulumları 7 günde tamamlanarak firmanın kullanımına sunuldu."