Karmod, Deprem Bölgesinde Prefabrik Yapılar Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karmod, Deprem Bölgesinde Prefabrik Yapılar Kuruyor

Karmod, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası kalıcı konut ve şantiye binaları inşa ediyor.

06.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karmod inşa ettiği prefabrik yapılarıyla Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki çalışmalara destek vermeyi sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, deprem bölgesinde kalıcı konutların üretimini gerçekleştiren müteahhitlik şirketlerine prefabrik şantiye binaları kuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, bölgenin yeniden inşası için firma olarak bir yandan kalıcı konutlar hazırlarken diğer yandan toplu konut müteahhitlik firmalarına şantiye yapıları kurduklarını vurguladı.

Depremin ilk günlerinden itibaren bölgedeki çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Çankaya, "İlk aylarda geçici barınma sorununun kısa sürede çözümü için binlerce deprem konteynerini üreterek bölgeye sevk ettik. Sonrasında Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye'de ticari dükkanlar hazırlayarak bölgede ticaretin yeniden canlanmasına katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

Çankaya, aynı zamanda yüzlerce çelik konstrüksiyon güvenli konutların inşasını sürdürdüklerini belirterek, "Bölgede kalıcı çelik evlerin inşasına kesintisiz devam ediyoruz. Gelinen aşamada bölgenin inşası için çalışan firmalara prefabrik ve konteyner şantiye yapıları kurarak hizmet veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Son olarak Hatay'da prefabrik ve konteyner şantiye binaları projesini tamamlayıp teslim ettiklerini aktaran Çankaya, şunları kaydetti:

"Hatay'da Emlak Konut öncülüğünde evler inşa eden bir müteahhitlik firmasının çalışanlarının kullanımı için prefabrik ve konteyner şantiye binaları projesini tamamlayarak teslim ettik. 780 metrekare iki katlı prefabrik binamız şantiye teknik ekibince ofis amaçlı kullanılmaya başlandı. Ofis içerisinde konut proje yöneticisi, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı, elektrik şefi, mekanik tesisat şefi özel bölümlerde görev alıyor. Aynı proje kapsamında iki katlı 560 metrekare birleşimli konteyner yatakhane binasını da kurulum yaparak teslim ettik. Mühendis yatakhanesi olarak projelendirilen binada 20 ayrı oda yer alıyor. Her bir odanın içerisinde mini mutfak, tuvalet ve duş ünitesi bulunuyor."

Kaynak: AA

Mehmet Çankaya, Kahramanmaraş, Çankaya, Deprem, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod, Deprem Bölgesinde Prefabrik Yapılar Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
00:13 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan dikkat çeken video: Amerika’yı yeniden harika yapabiliriz Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz
23:46 Elon Musk, seçim gecesini Trump’ın yanında geçirecek Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın yanında geçirecek
23:38 Trump mı Harris mi ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında
23:24 Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 18:24:54. #1.12#
SON DAKİKA: Karmod, Deprem Bölgesinde Prefabrik Yapılar Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.