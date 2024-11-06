Karmod, Deprem Bölgesinde Prefabrik Yapılar Kuruyor

Ekonomi

Karmod inşa ettiği prefabrik yapılarıyla Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki çalışmalara destek vermeyi sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, deprem bölgesinde kalıcı konutların üretimini gerçekleştiren müteahhitlik şirketlerine prefabrik şantiye binaları kuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, bölgenin yeniden inşası için firma olarak bir yandan kalıcı konutlar hazırlarken diğer yandan toplu konut müteahhitlik firmalarına şantiye yapıları kurduklarını vurguladı.

Depremin ilk günlerinden itibaren bölgedeki çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Çankaya, "İlk aylarda geçici barınma sorununun kısa sürede çözümü için binlerce deprem konteynerini üreterek bölgeye sevk ettik. Sonrasında Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye'de ticari dükkanlar hazırlayarak bölgede ticaretin yeniden canlanmasına katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

Çankaya, aynı zamanda yüzlerce çelik konstrüksiyon güvenli konutların inşasını sürdürdüklerini belirterek, "Bölgede kalıcı çelik evlerin inşasına kesintisiz devam ediyoruz. Gelinen aşamada bölgenin inşası için çalışan firmalara prefabrik ve konteyner şantiye yapıları kurarak hizmet veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Son olarak Hatay'da prefabrik ve konteyner şantiye binaları projesini tamamlayıp teslim ettiklerini aktaran Çankaya, şunları kaydetti:

"Hatay'da Emlak Konut öncülüğünde evler inşa eden bir müteahhitlik firmasının çalışanlarının kullanımı için prefabrik ve konteyner şantiye binaları projesini tamamlayarak teslim ettik. 780 metrekare iki katlı prefabrik binamız şantiye teknik ekibince ofis amaçlı kullanılmaya başlandı. Ofis içerisinde konut proje yöneticisi, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı, elektrik şefi, mekanik tesisat şefi özel bölümlerde görev alıyor. Aynı proje kapsamında iki katlı 560 metrekare birleşimli konteyner yatakhane binasını da kurulum yaparak teslim ettik. Mühendis yatakhanesi olarak projelendirilen binada 20 ayrı oda yer alıyor. Her bir odanın içerisinde mini mutfak, tuvalet ve duş ünitesi bulunuyor."