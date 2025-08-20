Karmod, Lizbon'da Prefabrik Ev Projesine Başladı

Karmod, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki prefabrik hafif çelik konut projesinin saha kurulumuna başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hazır konut sektörü markalarından Karmod, Portekiz'de yeni bir prefabrik çelik ev projesi gerçekleştiriyor.

Başkent Lizbon'un ev sahipliği yaptığı prefabrik hafif çelik konut projesinin saha kurulumuna başlayan Karmod, Portekiz'de son iki yıl içinde üçüncü projesine imza atacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, güvenli yapı modelleri ve işçilikleri azaltan yenilikçi sistemleri nedeniyle prefabrik hafif çelik evlerinin Avrupa ülkelerinde ilgi gördüğünü aktardı.

Kadir, Lizbon'da kurulumuna başlanan 5 adet prefabrik hafif çelik konutun, 96 metrekare büyüklüğünde ve 2+1 daire tipinde projelendirildiğini belirtti.

Avrupa'nın birçok ülkesinde projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kadir, şunları kaydetti:

" Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın da içinde bulunduğu 12 ayrı Avrupa ülkesinde konut projeleri gerçekleştirdik. Yunanistan ve Bulgaristan'da yeni konut projelerimiz devam ediyor. Prefabrik hafif çelik konut modelimizle, bu ülkelerin yapı güvenliği ve yalıtım uygulamalarına göre evler üretiyoruz. Özellikle işçilik uygulamalarını azaltan ön üretimli yapı modelimizle konut inşa maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz."

Kadir, çatı örtüsünden kapı ve pencerelerine kadar modern tesislerde ürettikleri evleri profesyonel montaj ustalarıyla yerinde kurduklarını, bu sayede tek bir uzman ekibin evi duvardan çatıya, elektrikten su tesisatlarına kadar farklı ustalara ihtiyaç duymadan inşa edebildiğini vurguladı.