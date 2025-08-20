Karmod, Lizbon'da Prefabrik Ev Projesine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Karmod, Lizbon'da Prefabrik Ev Projesine Başladı

20.08.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karmod, Lizbon'da 5 prefabrik hafif çelik konutun kurulumu için çalışmalara başladı.

Karmod, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki prefabrik hafif çelik konut projesinin saha kurulumuna başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hazır konut sektörü markalarından Karmod, Portekiz'de yeni bir prefabrik çelik ev projesi gerçekleştiriyor.

Başkent Lizbon'un ev sahipliği yaptığı prefabrik hafif çelik konut projesinin saha kurulumuna başlayan Karmod, Portekiz'de son iki yıl içinde üçüncü projesine imza atacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, güvenli yapı modelleri ve işçilikleri azaltan yenilikçi sistemleri nedeniyle prefabrik hafif çelik evlerinin Avrupa ülkelerinde ilgi gördüğünü aktardı.

Kadir, Lizbon'da kurulumuna başlanan 5 adet prefabrik hafif çelik konutun, 96 metrekare büyüklüğünde ve 2+1 daire tipinde projelendirildiğini belirtti.

Avrupa'nın birçok ülkesinde projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kadir, şunları kaydetti:

" Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın da içinde bulunduğu 12 ayrı Avrupa ülkesinde konut projeleri gerçekleştirdik. Yunanistan ve Bulgaristan'da yeni konut projelerimiz devam ediyor. Prefabrik hafif çelik konut modelimizle, bu ülkelerin yapı güvenliği ve yalıtım uygulamalarına göre evler üretiyoruz. Özellikle işçilik uygulamalarını azaltan ön üretimli yapı modelimizle konut inşa maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz."

Kadir, çatı örtüsünden kapı ve pencerelerine kadar modern tesislerde ürettikleri evleri profesyonel montaj ustalarıyla yerinde kurduklarını, bu sayede tek bir uzman ekibin evi duvardan çatıya, elektrikten su tesisatlarına kadar farklı ustalara ihtiyaç duymadan inşa edebildiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Portekiz, Ekonomi, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod, Lizbon'da Prefabrik Ev Projesine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü oldu Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 13:37:26. #7.13#
SON DAKİKA: Karmod, Lizbon'da Prefabrik Ev Projesine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.